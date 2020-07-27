В «Билайне» назначен вице-президент по дистрибуции

«Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о назначении Андрея Губанова на пост вице-президента по дистрибуции. Его экспертиза позволит «Билайн» трансформировать систему продаж и обслуживания клиентов компании в точках продаж.

В новой должности Андрей будет отвечать за усиление позиции «Билайн» в ритейле, а также за представленность бренда Билайн во всех каналах офлайн-продаж. Особое внимание Андрей будет уделять реформированию розницы, построению эффективных форматов офисов продаж, отвечающих вызовам изменяющегося рынка и ожиданиям клиентов в эпоху цифрового ритейла. Кроме того, в зону его ответственности войдёт развитие новых форматов продаж и расширение партнёрской сети.

У Андрея многолетний опыт работы в сфере телекоммуникаций и IT, связанный с разработкой новых бизнес-направлений и успешными запусками новых проектов. На протяжении 11 лет он занимал различные руководящие позиции в компаниях Группы «М.Видео – Эльдорадо» и отвечал за запуск телекоммуникационного ритейлера m_mobile и создание B2B-маркетплейса M.Business.

Андрей присоединился к команде «Билайн» в июле 2020 года в должности вице-президента по дистрибуции. До прихода в «Билайн Андрей» на протяжении 11 лет занимал различные руководящие должности в компаниях группы «М.Видео – Эльдорадо», пройдя путь от руководителя цифрового отдела до управляющего директора бренда m_mobile. В обязанности Андрея входили управление цифровой продукцией, создание и ведение нового телекоммуникационного ритейлера (m_mobile), развитие магазинов малого формата, управление как офлайн-, так и онлайн-продажами с рекордной долей на рынке смартфонов, а также построение B2B-маркетплейса (M.Business).

Ранее Андрей занимал ряд руководящих позиций в ООО «Р. И. К. +» — многопрофильной компании, занимавшейся, в том числе, дистрибуцией комплектующих для ПК, сборкой цифровой техники, а также консалтингом в сфере IT.

Андрей также является членом правления благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Андрей Губанов окончил Московский инженерно-физический институт и Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Также Андрей обладатель степени MBA IE Business School.