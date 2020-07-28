Глава «Ростеха» представил Президенту России итоги работы Госкорпорации в 2019 году

В 2019 г. консолидированная чистая прибыль Госкорпорации «Ростех» выросла на 39,9% и составила 179,2 млрд руб., выручка прибавила 7,8%, достигнув уровня 1,77 трлн руб. Об этом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Представляя годовой отчет Госкорпорации, Сергей Чемезов отметил, что развитие прикладной науки стало одним из приоритетных направлений деятельности в прошлом году. В 2019 г. структуры Корпорации выполнили 350 НИОКР с общим объемом финансирования 169 млрд руб. Создано более 200 инновационных продуктов и технологий, получено 865 патентов, оформлено 570 ноу-хау. Предприятия Ростеха сотрудничают с научными организациями и вузами – суммарный объем их разработок по заказу Корпорации достиг 14,8 млрд руб.

Корпорация инвестирует в развитие кадрового потенциала. В 2019 г. средняя заработная плата на предприятиях Ростеха выросла на 9,9%, достигнув отметки 54,4 тыс. руб. в месяц – выше, чем в среднем по регионам присутствия.

Глава Ростеха отметил, что по итогам года доля продукции гражданского назначения в общей выручке компании составила 31,1%. Свои гражданские разработки Корпорация внедряет на практике, участвуя в национальных проектах «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Экология», «Образование», «Наука».

Так, концерн «Автоматика» внедрил в 350 российских учебных учреждениях систему «Цифровая школа». Холдинг «Швабе» в 2019 году представил автоматизированный лазерный хирургический комплекс АЛХК-01-«Зенит» для эстетической медицины, а также в партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого прототип ультразвукового комплекса «Диатер» для диагностики и терапии новообразований при помощи сфокусированного ультразвука – HIFU. Холдинг «Нацимбио» поставил в регионы более 5,4 млн доз новой четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа – «Ультрикс Квадри».

Ростех участвует в крупных инфраструктурных проектах. В частности, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поставила 18 газотурбинных двигателей для газопровода «Сила Сибири», который в декабре 2019 г. открыли Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» в марте 2019 г. завершило строительство Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму. Ввод объектов в эксплуатацию позволил полностью обеспечить потребности полуострова в энергетической мощности.

Дочерняя компания «РТ-Инвест» продолжает развивать комплексную систему обращения с отходами. В подмосковном Мячково в 2019 г. открылась первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов – это позволило властям закрыть мусорный полигон «Воловичи» площадью 22 га.

Сергей Чемезов также сообщил, что Госкорпорация в 2019 г. продолжила поддерживать значимые события в области культуры, спорта и образования.

При содействии Ростеха прошли международный театральный фестиваль «Толстой», 5-я биеннале современного искусства, XIV Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале», XII Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Возрожденное Ростехом Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» провело региональные и национальные корпоративные игры. Кроме того, Госкорпорация поддержала соревнования как в классических видах спорта – например, боксерский турнир «Ударная десятка», так и в новых высокотехнологичных дисциплинах – фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone Festival.

Кроме того, сотрудники Ростеха регулярно выступают наставниками молодежи – в прошедшем году они возглавили команды будущих инженеров на всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ».