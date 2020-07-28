SAP представила итоги второго квартала 2020 года

SAP SE представила финансовые результаты второго квартала и первого полугодия 2020 года, завершившихся 30 июня 2020.

Валовая маржа выросла на 3.4 п.п (по МСФО), валовая облачная маржа - на 1.6 п.п. (не по МСФО). Операционная маржа выросла на 6.6 п.п (по МСФО) и на 1.8 п.п. (не по МСФО). Прибыль на акцию составила 0,73 евро, рост на 54% (по МСФО) или 1,17 евро на акцию, рост на 7% (не по МСФО).

Операционный денежный поток вырос на 41%, свободный денежный поток вырос на 59% за первые шесть месяцев.

«Результаты этого квартала продемонстрировали, что наша стратегия Intelligent Enterprise нашла отклик у клиентов по всему миру. Сложная ситуация в экономике из-за пандемии доказала, что цифровизация больше не является альтернативой, она стала необходимостью. Именно технологии помогают обеспечить устойчивость в кризис и позволяют выявить потенциальные возможности для развития. Мы продолжим инвестировать в инновационные предложения для наших клиентов, чтобы стимулировать трансформацию бизнеса. И будем расширять экосистему на нашей технологической платформе, чтобы дополнить решения и способствовать росту их эффективности, – сказал Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE.

«В этом квартале мы зафиксировали планомерное повышение доходов от лицензий на программное обеспечение и значительное увеличение маржи. Масштабное портфолио решений, отраслевая экспертиза и географическая диверсификация в сочетании с прочной базой более предсказуемого дохода позволили нам справиться с кризисом COVID-19. Несмотря на текущую динамику рынка, удалось добиться значительного ускорения движения свободного денежного потока. Инвестиции в области стратегического роста помогут нам не просто пережить кризис, но и стать еще сильнее», – отметил Лука Мучич, финансовый директор SAP SE.