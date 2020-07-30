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Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Эльяс Касми

Компания Veeam Software объявила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 20% за II квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый успешный второй квартал за всю 14-летнюю историю Veeam. Компания отчиталась о крупнейшем за свою историю квартальном росте заказов на самый быстрорастущий продукт, Veeam Backup для Microsoft Office 365 — на 89% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, тогда как рост общего объема заказов составил 75%.

Главным событием II квартала 2020 г. стала конференция VeeamON 2020 — мировое ИТ-мероприятие в области управления данными. Изначально планировалось, что конференция состоится в Лас-Вегасе, но в связи с пандемией было решено провести ее в формате двухдневного онлайн-мероприятия. Конференция объединила около 30 тыс. участников из 148 стран. Veeam предложила своим партнерам и клиентам настоящий интерактивный формат, проведя более 40 сессий: демонстрации продуктов Veeam, доклады руководителей Veeam и отраслевых экспертов из IBM, Microsoft, NetApp, VMware, Pure Storage и IDC. Помимо презентации Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3 компания Veeam показала превью продуктов, которые планируется выпустить в ближайшее время, в том числе первый анонс Veeam Availability Suite v11 и Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5.

«2020 год начался для Veeam с новости о приобретении компании фондом Insight Partners по оценке 5 млрд долл. США. Затем последовал крупнейший в истории компании релиз — Veeam Availability Suite (VAS) v10, самое надежное в отрасли решение для комплексного управления и защиты данных в гибридных облачных средах. Оба эти события стали важными не только для Veeam, но и для всей отрасли. С учетом уже вышедших релизов в 2020 г. будет выпущено около десяти продуктов, в том числе Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5, релиз которого запланирован на конец года. Взрывной рост спроса на Veeam Backup для Microsoft Office 365 стал отчасти результатом массового перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу, что обеспечило лучший за историю компании квартал для этого продукта», – сказал Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент по продуктовой стратегии Veeam.

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