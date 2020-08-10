Фонд OKS Group вложил $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud

Российский разработчик программного обеспечения для автоматизации работы мерчендайзеров и торговых представителей Inspector Cloud привлек новый раунд инвестиций от фонда OKS Group, основанного Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым. Сумма сделки — $500 тыс. Средства пойдут на экспансию на рынки Латинской Америки и Европы.

Inspector Cloud разрабатывает технологии в области компьютерного зрения. Программное обеспечение компании помогает контролировать качество работы торговых представителей и мерчендайзеров. Нейронная сеть распознает товары на полках и их количество, дает развернутый анализ позиционирования бренда в точке и автоматически на основе полученных данных рассчитывает зарплату сотрудника, который отвечает за мерчендайзинг. В числе клиентов Inspector Cloud — PepsiCo, Unilever, Nestle, Schwarzkopf, Henkel, дистрибьютор мороженого «Чистая Линия».

«Кризис — не повод ставить инвестиции на паузу. Напротив, сейчас особенно важно поддержать перспективных российских разработчиков и дать им дополнительные возможности для развития, — сказал Марк Хэнни, управляющий партнер OKS Group. — Inspector Cloud — устойчивая компания с сильной технологической базой. Мы уверены, что она будет динамично расти и дальше».

По итогам 2019 финансового года выручка Inspector Cloud составила 33,87 млн руб. К концу первого полугодия 2020 г. этот показатель превысил 37 млн руб. За последние полтора года компании удалось также нарастить объем обрабатываемых данных в 10 раз — сейчас система анализирует более 30 млн изображений ежемесячно.

Это не первый раунд инвестиций для Inspector Cloud. В 2017 г. компания привлекла $150 тыс., где одним из инвесторов выступил The Untitled ventures, а в 2018 г. – $200 тыс. ангельских инвестиций на стадии seed. Тогда средства пошли на доработку продукта. Сейчас руководство Inspector Cloud планирует вложиться в экспансию на перспективные зарубежные рынки.

«В первую очередь мы ориентируемся на развивающиеся страны с относительно большим населением, в которых значительную долю рынка занимают не розничные сети, а небольшие магазины у дома, — сказал генеральный директор и основатель Inspector Cloud Александр Беренов. — В ближайшее время мы будем наращивать продажи в Восточной Европе, в частности в Польше, и странах Латинской Америки, начиная с Бразилии».