Mail.ru Group совместно с БФУ им. И. Канта подготовит специалистов игровой индустрии

Участники бесплатной образовательной программы «Игросфера», которая откроется в университете, смогут освоить востребованные на рынке игр специальности на курсе «Разработка игр на Unity». Также Mail.ru Group и БФУ им. И. Канта договорились развивать проникновение ИТ в образовательный процесс.

«БФУ им. И. Канта — один из ведущих университетов страны и третий, где открывается наш образовательный проект под брендом «Игросфера». На этот раз в партнерство с вузом будет вовлечена часть нашего игрового направления My.Games — калининградский разработчик игр Panzerdog. Мы рады, что с его помощью студенты Калининграда смогут освоить новые специальности, узнать об индустрии компьютерных игр, а лучшие из них попадут на стажировку в студию Panzerdog, в ходе которой получат расширенный доступ к ряду сервисов компании», — сказал Сергей Марданов, директор направления по связям с вузами Mail.ru Group.

В рамках подписанного соглашения Mail.ru Group и БФУ им. И. Канта планируют проводить образовательные мероприятия и повышать квалификацию преподавателей вуза в области использования современных технологий в образовательном процессе. Также предусмотрена возможность внедрения технологий и сервисов компании в университете.

«Партнерство с Mail.ru Group чрезвычайно важно для БФУ им. И. Канта, имеющего солидный опыт в подготовке специалистов для игровой индустрии. Выпускники нашего университета, специализирующиеся в области создания компьютерных игр, востребованы как региональной экономикой, делающей ставку на развитие ИТ-отрасли, так и федеральным и международным рынками труда. Взаимодействие с Mail.ru Group позволяет делать учебный процесс максимально практико-ориентированным, повышать квалификацию преподавателей и запускать новые курсы», — сказала Анна Тышецкая, проректор БФУ им. И. Канта по образовательной деятельности.

На сегодняшний день в индустрии игр на территории России работают порядка 20 тыс. человек, при этом ежемесячно открывается до 3 тыс. вакансий. В My.Games работают более 1,8 тыс. сотрудников, многие из которых являются практикующими преподавателями как в собственных проектах бренда, так и во внешних. «Игросфера» в Пензе и Воронеже — совместный образовательный проект департамента образования Mail.ru Group, My.Games и ведущих вузов ВГУ и ПГУ, направленный на поиск молодых специалистов для игровой индустрии регионов. Бренд также активно развивает направление онлайн-обучения в рамках сотрудничества с онлайн-платформами Skillbox и ArtMasters.

Понимая потребность в новых кадрах, Mail.ru Group развивает сферу ИТ в стране. В ведущих российских вузах действуют программы дополнительного образования, которые позволяют студентам получить ИТ-специализацию еще во время обучения: Технопарк (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Техносфера (ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова), Технотрек (МФТИ), Технополис (СПбПУ Петра Великого), Техноатом (НИЯУ МИФИ). Всего разработано 70 дисциплин, которые ведут более 200 преподавателей — практикующих профессионалов. В год обучение проходят 2,8 тыс. студентов. Более 1,4 тыс. человек стали выпускниками двухлетних и семестровых программ. Также Mail.ru Group проводит несколько крупных международных чемпионатов по программированию.

Студия Panzerdog уже сотрудничает с БФУ им. И. Канта в рамках образовательной программы «Мультикультурные компьютерные игры в цифровом образовании». Программа находится на стыке педагогики, лингвистики и информационных технологий и готовит преподавателей английского языка, технических писателей и специалистов по разработке и локализации компьютерных игр.