«Техносерв Консалтинг» объявил о назначении коммерческого директора

«Техносерв Консалтинг» объявил о назначении Антона Спирина новым руководителем коммерческого блока компании. На позиции коммерческого директора Антон Спирин примет на себя ответственность за исполнение плана продаж по всем сегментам клиентов компании.

В качестве коммерческого директора Антон будет решать задачи по выстраиванию новых и развитию уже существующих каналов продаж, осуществлять общие вопросы руководства коммерческим блоком компании, а также заниматься дальнейшим усилением и развитием команды через привлечение новых сотрудников.

Антон Спирин присоединился к команде компании «Техносерв Консалтинг» в 2012 го. в роли консультанта по внедрению CRM. С 2014 г. по август 2020 г. в компании Антон прошел путь от рядового сотрудника до руководителя отдела по работе с финансовыми организациями. В его зону ответственности входило развитие бизнеса с группой ВТБ и рядом других ключевых заказчиков компании. Антон родился в 1991 г. в Москве. Первое образование получил в МГУПИ по специальности «Прикладная информатика в экономике». В 2017 г. получил дополнительное образование в РАНХиГС по направлению менеджмента (диплом с отличием). До карьеры внутри компании «Техносерв Консалтинг» Антон Спирин занимался внедрением CRM-системы Saleforce в роли сертифицированного консультанта.

«Антон давно работает в нашей команде. На его счету как опыт привлечения крупнейших заказчиков и заключение значимых контрактов, так и успешное создание команды по взаимодействию с ВТБ как ключевым клиентом компании. Антон хорошо понимает потребности текущих и потенциальных клиентов “Техносерв Консалтинг”, имеет опыт управления крупными проектами и отлично ориентируется в тенденциях отрасли. Экспертиза, наработанная внутри компании, и знание основных продуктов и решений, которые предлагает рынку “Техносерв Консалтинг”, позволит ему быстро войти в новую должность и сфокусироваться на расширении сотрудничества с текущими клиентами, привлечении новых заказчиков и формировании высококонкурентного портфеля ИТ-решений компании», – сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор компании «Техносерв Консалтинг».

«Сейчас непростое и интересное время, когда перед каждой компанией встают новые вызовы и цели. Время изменений – это всегда время больших возможностей, и сейчас это особенно актуально для сегмента ИТ. Я благодарен руководству и команде за веру в меня и уверенность в моих силах. Моя основная задача – усиление команды продаж, развитие отношений с ключевыми заказчиками и укрепление позиций компании на рынке РФ и СНГ. Глубоко понимая компетенции, возможности и культуру "Техносерв Консалтинг", я уверен, что компания имеет все необходимое для выхода на новый уровень развития в рамках реализации общей стратегии группы. Безусловно, мы будем дальше продвигать зарекомендовавшие себя и востребованные на рынке решения, такие как ТСК "Коллекшн", ТСК "Кредитный конвейер", ТСК "Бизнес-мониторинг", решения класса ERP и разработку с применением микросервисного подхода. Мы будем расширять свое присутствие в целевых клиентских сегментах за счет глубокой вовлеченности в выполнение бизнес-задач наших заказчиков и непрерывного совершенствования портфеля собственных продуктов и компетенций», – сказал Антон Спирин.