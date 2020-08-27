Сбербанк: концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники задает безопасный режим развития новых технологий

Опубликованная в среду концепция развития регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники (РТ) устанавливает принципы и направления развития регулирования этой сферы до 2024 г. Документ был утвержден распоряжением Правительства России от 19 августа 2020 г. №2129-р.

Ее подготовка заняла более одного года, что позволило получить сбалансированный документ, в котором учтены интересы общества, государства и компаний-разработчиков.

Разработка документа велась под руководством Минэкономразвития России на площадках двух центров компетенций нацпрограммы «Цифровая экономика» — по федеральным проектам «Искусственный интеллект» (на базе Сбербанка) и «Нормативное регулирование цифровой среды» (на базе фонда «Сколково»). Всего над концепцией работало более 200 экспертов, представляющих лидирующие компании и научные центры в сфере цифровых технологий. Проект документа был рассмотрен и одобрен рабочими группами по направлениям «искусственный интеллект» и «нормативное регулирование цифровой среды» АНО «Цифровая экономика». В состав рабочих групп входят представители органов власти, предпринимательского и научного сообществ.

Приоритетная цель регулирования сферы ИИ и РТ на данном этапе их развития, согласно концепции, — стимулировать разработку, внедрение и использование безопасных и заслуживающих доверия технологий и систем ИИ и РТ во благо общества и государства. Регулирование в сфере ИИ должно способствовать ускорению экономического роста и конкурентоспособности национальной экономики, повышению благосостояния и качества жизни граждан, обеспечению национальной безопасности и правопорядка, достижению лидирующих позиций России в мире в области ИИ.

Основными задачами регулирования этой сферы концепция называет: создание механизмов упрощенного внедрения продуктов с использованием технологий ИИ и РТ; установление юридической ответственности при применении систем ИИ и РТ, развитие страховых институтов; совершенствование режима оборота данных; создание национальной системы технического регулирования и оценки соответствия; разработка комплекса мер по стимулированию развития технологий.

Документ ставит в центр внимания регулятора человека, его права, интересы, безопасность и благополучие.

В отличие от ряда зарубежных инициатив, в документе даже не ставится вопрос о наделении какими-либо правами роботов или носителей ИИ. Развитие технологий всегда должно быть во благо граждан и оставаться под полным контролем человека.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель центра компетенций «Искусственный интеллект», сказал: «Утверждение концепции — это мощный импульс для развития искусственного интеллекта в России. Теперь дальнейший рост этой важнейшей цифровой технологии будет происходить в заданном документом безопасном режиме. Этот документ важен еще и потому, что раскрывает положения принятой в 2019 г. Национальной стратегии развития технологий ИИ на период до 2030 г».

Андрей Незнамов, исполнительный директор центра исследования данных для государственных органов Сбербанка, соразработчик концепции, сказал: «Среди аналогов российской концепции можно назвать только ʺБелую книгу об искусственном интеллекте — европейский подход к совершенству и довериюʺ, принятую Еврокомиссией в 2020 г. Но даже по сравнению с ней наш документ получился более детальным — он учитывает значительно большее количество аспектов развития ИИ и РТ».