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«Ростелеком-ЦОД» подтвердил соответствие облачной платформы требованиям закона «О персональных данных»

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«Ростелеком-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», успешно завершил переаттестацию собственной облачной платформы на соответствие требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства России №1119 и приказа ФСТЭК №21. Полученный аттестат позволяет компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан, которые требуют первого, максимального уровня защищенности.

Облачная платформа «Ростелеком-ЦОД» соответствует всем требованиям безопасности, предъявляемым к классу защищенности от несанкционированного доступа к информации 1Г, и позволяет размещать государственные информационные системы до 1 класса защищенности (К1), а также информационные системы, обрабатывающие персональные данные до первого уровня защищенности (УЗ-1).

В рамках переаттестации сегмент облачной платформы, отвечающий требованиям закону «О персональных данных», был расширен и теперь включает в себя шесть площадок — три в Москве, по одной в Новосибирске, Сочи и Екатеринбурге.

«Потребители облаков во всем мире отмечают, что высокий уровень безопасности виртуальной инфраструктуры является важнейшим критерием при выборе провайдера. Аттестат подтверждает, что в нашем облаке можно размещать системы, обрабатывающие конфиденциальную информацию и персональные данные. Защищенная облачная платформа — это надежный фундамент, который позволит клиентам услуги “Виртуальный ЦОД” сократить затраты на обеспечение безопасности инфраструктуры», — отметил директор по облачным сервисам «Ростелеком-ЦОД» Александр Обухов.

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