Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании

Рекордный конкурс для магистерских программ показал совместный образовательный проект бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС. Приемная комиссия магистратуры «Цифровые технологии в бизнесе» завершила отборочные этапы на обучение по программе. На учебный курс было подано 1800 заявок, а к отборочному туру приглашены 350 абитуриентов.

Совместная магистратура построена по принципу «два года — два диплома». Первый курс пройдет на базе МФТИ, затем студенты будут обучаться в бизнес-школе СКОЛКОВО. При этом программа оказалась настолько популярной, что во время вступительной кампании конкурс на место превысил средние показатели по аналогичным программам минимум в 2 раза. На этапе подачи заявок конкурс составлял 90 человек на место, после предварительного отбора — 17.

Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов: «Задача программы — дать продвинутым STEMовцам навыки в бизнесе, коммуникациях, дать запрос на практические задачи от одной из передовых цифровых российских компаний. Это принципиально новый тип образования, позволяющий совмещать как учебу и практику, так и науку и бизнес».

Ректор МФТИ Николай Кудрявцев: «Высокая востребованность данной магистерской программы объясняется сразу нескольким причинами. Прежде всего, выдающимися организаторами: индустриальный партнер — технологический гигант МТС; знаменитая Московская школа управления Сколково обучит soft skills; провайдер технических знаний — МФТИ. Таким образом, в программе встречаются три разных компетенции, каждая из которых уникальна.

Программа содержит в себе элементы смешанного обучения — онлайн и офлайн, при этом максимально используется дистанционная форма. Большое внимание уделяется проектной деятельности: на протяжении всего обучения студенты работают в командах и решают конкретные прикладные задачи для МТС. И, конечно, стоит отметить звездный преподавательский состав: это лучшие специалисты в области AI от МФТИ и международная бизнес-профессура Школы Сколково».

По итогам набора на магистерскую программу были зачислены 20 человек – это выпускники ведущих российских университетов из Москвы, Таганрога и Иркутска, а также иностранных вузов из Казахстана и Республики Беларусь. Обучение для 18 студентов будет бесплатным, поскольку они получили гранты на полную стоимость образовательной программы от МТС.

Вице-президент МТС по управлению персоналом Татьяна Чернышева: «Партнерство экосистемы МТС с ведущими учебными заведениями в создании образовательных программ нового формата – это наша долгосрочная инвестиция в образование и в подготовку сильных кадров для экономики страны. Мы считаем, что объединение нашего практического опыта и фундаментальных знаний, формируемых вузами, позволит студентам уже на старте своей карьеры создавать и развивать действительное интересные проекты, несущие настоящую ценность и пользу. В рамках магистерской программы мы будем делиться собственной экспертизой с учащимися и предложим выпускникам амбициозные задачи по развитию прикладных инноваций в МТС».

Подробности о программе можно узнать на сайте СКОЛКОВО.