В центре инноваций «Лаборатории Касперского» проанализировали, как развивался венчурный рынок в первом полугодии 2020 года

Аналитики платформы Dsight при поддержке центра инноваций «Лаборатории Касперского», а также Crunchbase, DS Law, EY и НАУРАН представили отчет о развитии венчурного рынка России в первом полугодии 2020 г. По данным авторов, под влиянием пандемии в этот период сформировались новые перспективные направления для развития стартапов, однако общее количество сделок сократилось на 6% по сравнению с первой половиной 2019 г., а общий объем инвестиций уменьшился почти в три раза — до $183,8 млн. Аналитики связывают отрицательную динамику с уменьшением числа сделок с компаниями на поздней стадии.

«По нашим наблюдениям, в начале пандемии было снижение венчурной активности: фонды проводили переоценку текущих портфельных компаний, размышляли насчет целесообразности инвестиций в тот или иной проект в текущих обстоятельствах. Это было некое затишье, ситуация начала меняться в лучшую сторону только ближе к лету», — сказал Виталий Мзоков, руководитель центра инноваций «Лаборатории Касперского».

Эксперты отмечают, что наибольшим потенциалом с точки зрения инвестиций теперь обладают проекты, построенные вокруг дистанционного взаимодействия, в частности в сфере онлайн-образования, телемедицины и робототехники. Кроме того, в связи с массовым переходом сотрудников на удаленный формат популярность получили инструменты для совместной работы в распределенных командах, облачные хранилища и так далее.

Вместе с тем для бизнеса более актуальным стал вопрос информационной безопасности: дистанционный режим выявил множество проблем, связанных с сохранностью корпоративных данных, что не могло не повлиять на спрос на соответствующие защитные решения среди компаний и интерес к ним у инвесторов.

«Раньше многие организации относились к информационной безопасности как к набору средств для защиты корпоративного периметра. Теперь же, когда сотни и даже тысячи сотрудников могут взаимодействовать с бизнес-данными из разных мест, компании взяли курс на то, чтобы сделать кибербезопасность эластичной. Мы также видим, что все больше и больше стартапов стремятся наделить свои решения высоким уровнем защищенности и ищем возможности для сотрудничества с ними в рамках нашей инициативы Kaspersky Open Innovation Program», — отметил Виталий Мзоков.

«С моей точки зрения, драйвером роста венчурного рынка могут стать крупные компании, которые уже активно здесь о себе заявляют. Если два года назад мы могли назвать не больше десяти корпораций, которые инвестировали в стартапы, то сегодня их в разы больше. Российские крупные компании поняли, что нельзя конкурировать без инноваций. А скорость создания новых продуктов значительно увеличивается в сотрудничестве со стартапами», — сказал Арсений Даббах, основатель платформы Dsight.