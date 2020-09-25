«Корус Консалтинг СНГ» переименуется в «Сберкорус»

Российский оператор электронного документооборота и поставщик SaaS-решений для бизнеса, дочерняя компания Сбербанка «Корус Консалтинг СНГ», произведет смену названия и логотипа в рамках глобального ребрендинга экосистемы «Сбера». Процесс ребрендинга займет несколько месяцев и завершится в декабре 2020 г.

Сергей Машурин, руководитель «Сберкорус», сказал: «Наша компания, как и сам "Сбер", постоянно расширяет свои возможности и сферы присутствия. Являясь частью технологической экосистемы, мы давно перешли к глобальным целям: созданию удобных и функциональных продуктов для бизнеса разных сегментов, разработке и внедрению цифровых инструментов нового поколения. С этой точки зрения ребрендинг и смена названия на "Сберкорус" — знаковое событие, которое подчеркивает соответствие наших планов стратегии Сбербанка».

Под брендом «Корус Консалтинг СНГ» компания проработала с момента ее приобретения Сбербанком в 2012 г. Стартовав как провайдер ЭДО и EDI, «Корус Консалтинг СНГ» за прошедшие восемь лет существенно расширил список представляемых продуктов для бизнеса, а также активно развивается на рынке заказной разработки. Сейчас в стратегию компании входит разработка решений по комплексной цифровизации бизнеса и государственных структур.

Александр Савельев, руководитель отдела маркетинга «Сберкорус», сказал: «В рамках ребрендинга мы старались сохранить узнаваемость нашей компании и продемонстрировать связь с экосистемой "Сбера". Смена названия упростит коммуникацию с брендом, а также поможет избавиться от аббревиатур, которые перестали отражать актуальную деятельность и стратегию компании».