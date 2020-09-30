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«Тилтех капитал» инвестировал в бренд товаров для сна Blue Sleep

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Фонд «Тилтех капитал» инвестировал в российский бренд товаров для сна Blue Sleep. Сумма инвестиций составила 30 млн рублей в обмен на 7% компании, с возможностью дофинансирования еще 30 млн рублей в первом квартале 2021 года.

Blue Sleep — бренд-производитель инновационных товаров для сна — матрасов, подушек, кроватей и аксессуаров. Компания придерживается концепции wow-сервиса — осуществляет доставку день в день и дает 100 дней на тестирование продукции. Бренд работает по модели d2c-продаж, что позволяет напрямую получать обратную связь от покупателей и оперативно реагировать на нее. Компания в среднем растет в 2,5 раза из года в год с момента ее основания.

Привлеченные средства позволят Blue Sleep расширить географию присутствия, увеличить ассортимент продукции, разработать решения для анализа данных о сне человека.

До конца 2021 года бренд планирует открыть логистические хабы в новых регионах — Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — для осуществления доставки день в день. Компания уже протестировала интерес со стороны местных покупателей, осуществляя доставку из Москвы.

Сейчас у компании есть один складской хаб в столице. Доставка по Москве и Московской области осуществляется в день заказа (при заказе вечером — на следующий день), в регионы — в течение нескольких дней, со склада в Москве.

Бренд намерен модифицировать текущую линейку продуктов и увеличить ассортимент на 30%. В частности, в планы входит введение около 10 новых товаров в течение 2021 года. В том числе, товаров для «умной» спальни: к примеру, прикроватные лампы, реагирующие на засыпание и пробуждение человека, и создающие условия для комфортного сна.

Сейчас в ассортименте Blue Sleep три вида матрасов, два вида кроватей и подушек, один вид одеяла, а также ряд аксессуаров для сна (постельное белье, чехлы и пр).

Blue Sleep намерен разработать решения для анализа данных о фазах сна человека. Приоритетный проект — создание высокоточного «умного» матраса, который сможет считывать сердечный ритм, дыхание и прочие данные разных фаз сна, и передавать их специалистам для составления диет, спортивных программ, курсов лечения и пр. Компания намерена найти партнеров в области data science в России или зарубежом для разработки решения. Также в планы компании входит открыть новый шоурум в центре Москвы.

«Раунд инвестиций даст нам возможность полноценно развернуть второй этап масштабирования бизнеса, который мы уже запустили в первом квартале 2020 года. Мы расширяем географию, инвестируем в продукт и инновации, в людей. Мы планируем инвестировать не только в текущие направления — товары для сна, но и в создание решений в области data science. Данные о сне человека станут крайне ценной информацией для медицины и фитнес-индустрии, на их основе могут составляться курсы лечения, а также спортивные программы, можно будет лечить бессонницу и другие болезни, поддерживать и правильно следить за здоровьем», — сказал генеральный директор Blue Sleep Гоша Семенов.

«Blue Sleep — это потребительский бренд нового поколения, который идеально вписывается в консервативный рынок матрасов. Из преимуществ бренда мы выделяем прямой диалог с покупателем, качественный продукт и сервис, быструю реакцию на изменение конъюнктуры. А также внимание к деталям и современные технологии в основе бизнес-процессов. Мы закрыли сделку по Zoom и видим огромный потенциал совместной работы», — сказал управляющий директор «Тилтех капитал» Илья Кобяков.

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