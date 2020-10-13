Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций

Российский стартап Briskly, который развивает платформу для торговли без персонала B-Pay, планирует завоевывать зарубежный рынок. Ядро сервиса — приложение B-Pay, благодаря которому покупатели сканируют штрих-коды товаров и оплачивают их через смартфон. Для финансирования первого проекта в Европе, а также для укрепления позиций в России компания привлекла в 2020 г. $2 млн. Среди инвесторов Максим Полетаев (доля составила 13,29%), Gauss Ventures (одновременно Никита Чесноков из фонда вошел в совет директоров Briskly), британский венчурный фонд и еще один частный инвестор предпочли остаться анонимными. Интерес рынка к бесконтактной оплате высок — уже сейчас покупать без кассира можно в 11 тыс. точках по всей России. Платформа представлена в 40 городах России, но в планах — расширение проекта.

Briskly завершает подготовку к запуску торговых точек в Хорватии, Украине и Казахстане. В планах компании — развитие в этих странах сети умных автономных точек вместе с региональными партнерами. Сейчас микромаркеты Briskly представлены в 40 городах России — их технологию используют «Азбука вкуса», «Семья», «Слобода», «Аэромар», «Улыбка радуги», Greenbox и другие.

По словам СЕО Briskly Глеба Харитонова, приложения, подобные B-Pay — это переход к новым технологиям, которые меняют привычный подход к покупкам. Кроме того, по подсчетам специалистов компании, такой способ оплаты увеличивает средний чек на 15-19%. Есть клиенты, совершающие до 35 платежей с B-Pay за месяц. Согласно подсчетам, приложение берет на себя до 5% трафика покупателей в торговой точке.

Интерес рынка к бесконтактной оплате усилился с марта 2020 г. — из-за пандемии. Учитывая возросший спрос, компания запустила новые пилотные проекты с сетевыми ритейлерами и открыла сервис экспресс-доставки товаров, партнерами которого выступают «Яндекс Go», Gett, Dostavista, Maxim. В частности, «Азбука вкуса» в Санкт-Петербурге во всех магазинах сети уже тестирует систему — пока в пилотном режиме. Всего функцией «сканируй и покупай» пользуется около 500 ритейлеров и производителей.

Также Briskly развивает сеть микромаркетов – «умных холодильников», где покупатель самостоятельно сканирует штрих-код и оплачивает товары картой, Apple Pay или через систему быстрых платежей. Сейчас установлено 95 торговых точек в Москве, и более 100 в Санкт-Петербурге. Всего по стране установлено более 600 холодильников. В планах – увеличить их количество до 2 тыс. за 2021 г.