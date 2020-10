Accenture анонсировала самое масштабное изменение бренда за 10 лет

Accenture объявила о запуске масштабной кампании нового бренда и миссии компании, чтобы побудить организации принять перемены и создавать больше ценности для всех.

Кампания по продвижению нового бренда пройдет под слоганом Let there be change. Рекламная кампания, разработанная при участии креативного агентства Droga5 (входит в Accenture Interactive), предлагает посмотреть на изменения — как кардинальные, так и незначительные — с оптимизмом. Экспертиза Accenture поможет раскрыть силу и красоту перемен.

«Стремительное развитие технологий влияло и меняло наши методы работы и образ жизни до пандемии COVID-19. Теперь их влияние вывело перемены на новый уровень. Пора переосмыслить все, что делают компании, перестроить структуру экономики и целых отраслей, — отметила Джули Свит, главный исполнительный директор Accenture. – Развиваться быстрее можно лишь одним способом: принять перемены и сделать так, чтобы они приносили пользу всем – клиентам, сотрудникам, акционерам, партнерам и обществу».

Компания запускает концепцию «Ценность для всех», чтобы помочь клиентам трансформировать и переосмыслить их бизнес, повысить квалификацию сотрудников и добиться более устойчивого развития. В основе этого успешный поворот Accenture к новому миру: сейчас на долю цифровых и облачных технологий, решений для обеспечения безопасности приходится порядка 70% бизнеса компании, что позволяет успешно внедрять технологии в масштабе корпораций.

Миссия Accenture — обеспечивать высокий уровень технологических решений и человеческого интеллекта. Она будет служить ориентиром при определении стратегии, приоритетов и возможностей, которые компания создает для более чем 500 тыс. своих сотрудников в мире. Accenture подчеркивает неординарность мышления и талант своих сотрудников и их приверженность технологиям, которые приносят пользу всем заинтересованным лицам.

Миссия и бренд Accenture продолжают базироваться на формуле сохранения лидерских позиций на рынке: принимать перемены и непрерывно трансформировать свой бизнес, создавая ценность благодаря креативности сотрудников. В прошлом году Accenture инвестировала порядка 900 млн долларов в программы обучения и повышения квалификации персонала, 1,5 млрд долларов в сделки по приобретению и приблизительно 900 млн долларов в НИОКР. Кроме того, недавно Accenture объявила о создании подразделения Accenture Cloud First – новой мультисервисной группы из 70 тыс. профессионалов в сфере облачных вычислений, инвестировав в этот проект 3 млрд долларов США в течение трех лет.

«Мы следуем совету, который сами даем нашим клиентам в условиях непрерывных изменений – будьте более гибкими и действуйте более решительно, – отметила Эми Фуллер, директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Accenture. – В новой кампании мы отходим от традиционных подходов, чтобы отразить нашу новую миссию и озвучить самый актуальный вопрос как на сегодняшний день, так и в ближайшем будущем. Как мы можем помочь нашим клиентам адаптироваться к переменам, чтобы повысить эффективность бизнеса и изменить к лучшему общество и жизнь людей?».

Новая графика использует символ Accenture “>”, который является частью логотипа компании на протяжении более 20 лет, и будет охватывать все каналы коммуникации компании.

«С точки зрения креативности это было исключительно интересное задание и уникальная возможность, – сказал Дэвид Дрога, основатель и креативный директор Droga5. – Мы не просто разрабатывали новую миссию и кампанию. На каждом этапе мы работали в тесном сотрудничестве с руководством, сотрудниками и клиентами по всему миру, чтобы сформировать будущее нашей компании. Это большой прорыв для всех в Accenture».