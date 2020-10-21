Syssoft и Runecast объявили о заключении стратегического партнерства

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области программного обеспечения, и Runecast Solutions, один из ведущих поставщиков прогнозной аналитики для VMware, объявили о заключении стратегического партнерства. В результате сотрудничества клиенты Syssoft получили доступ к флагманскому продукту Runecast Analyzer для мониторинга и поиска уязвимостей в инфраструктуре VMware vSphere в режиме офлайн.

«Мы видим быстро растущий интерес со стороны наших заказчиков к инструментам для принятия проактивных управленческих решений. В нестабильные времена бизнес хочет действовать на опережение и предотвращать риски, а не бороться с их последствиями. Поэтому мы рады, что являемся первым официальным партнером Runecast в России. Мы уверены, что инновационный подход компании к получению аналитических данных о среде виртуализации VMware кардинально изменит рынок SDDC. У нас уже есть первый клиент: решение установлено на серверах одного из информационных агентств», – сказал Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений Syssoft.

Решение Runecast Analyzer предназначено для проверки виртуальной инфраструктуры программно-определяемых дата-центров (SDDC) на предмет неправильных конфигураций, скрытых проблем и уязвимостей. Кроме того, Runecast Analyzer оценивает ее соответствие лучшим практикам и отраслевым стандартам. Упреждающее сканирование и аудит среды VMware vSphere, vSAN, NSX-V и Horizon в реальном времени позволяют выявлять риски и предотвращать сбои до того, как они окажут критичное влияние на бизнес-процессы компаний и дата-центров.

В результате Runecast Analyzer помогает экономить не только десятки человеко-часов в месяц, но и до 80% времени на устранение возможных неполадок.

«Даже кратковременные перебои в работе виртуальных дата-центров могут обернуться для них потерей миллиардов рублей. Поэтому им так важно поддерживать баланс между оптимальной производительностью и минимальным временем простоев VMware. Специалисты Syssoft помогут нам донести эту важную для ИТ-директоров мысль до российского рынка», – сказал Константин Иванов, соучредитель и инженер-разработчик Runecast Solutions.

Продукт постоянно дорабатывается, и Runecast регулярно выпускает обновления вслед за новыми базами знаний от VMware. В настоящее время клиентам Syssoft доступны подписные лицензии Runecast Analyzer версии 4.5, представленной в сентябре 2020 г.