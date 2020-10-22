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«Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии

Бизнес Кадры

Курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», смогут бесплатно освоить новые профессии. В случае успеха эксперимент может стать основой новой программы дополнительного образования, а список профессий будет расширен. Участники первого набора пройдут обучение по специальностям тестировщика, аналитика данных и веб-разработчика в сервисе онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Расходы возьмут на себя сервисы совместно.

«Яндекс.Еда» провела опрос среди курьеров, сотрудничающих с сервисом по всей стране. Из более чем 3000 респондентов, ответивших на вопросы, 2785 (86%) отметили, что хотят освоить новую профессию. Самый большой интерес вызвали сферы ИТ, финансов и дизайна. Тем, кто выбрал технологии (почти 500 человек), предложили пройти 20-часовые вводные курсы в «Яндекс.Практикуме». 35 участников, которые убедились в своем желании сменить профессию и успешно окончили вводный курс, получили возможность бесплатно пройти полное обучение по выбранной специальности. Срок – от 4 до 9 месяцев в зависимости от программы.

«Мы стремимся, чтобы сотрудничество с сервисами "Яндекса" было не только временной подработкой, но и становилось новой ступенькой в карьере. В феврале наши коллеги из "Яндекс.Такси" запустили программу обучения для водителей и их семей. Первый набор среди водителей прошел в трех городах, они вот-вот начнут сдавать финальные тесты. Мы вдохновились этим и в рамках программы заботы о курьерах-партнерах также решили помочь им с дополнительным образованием. Мы сфокусировались на сфере ИТ, которую хорошо понимаем и знаем. Если эксперимент окажется успешным, в будущем мы повторим такой отбор и сможем расширить список специальностей», – сказал Дмитрий Масюк, руководитель сервиса «Яндекс.Еда».

Среди тех, кто будет обучаться новой профессии, оказались курьеры-партнеры из девяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Ярославля, Уфы, Саратова и Челябинска.

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