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X-Com завершила проект развития информационной системы ТВЭЛ

Бизнес Тендеры Интеграция Инфраструктура

X-Com завершила проект развития информационной системы топливной компании «Росатома» ТВЭЛ – одного из крупнейших мировых производителей ядерного топлива.

Расширение штата потребовало от заказчика увеличения количества и расширения функциональности автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов, занимающихся научно-исследовательской и конструкторской деятельностью.

В качестве основы АРМ были выбраны рабочие станции собственного производства X-Com на базе процессоров Intel последнего поколения. Это позволило обеспечить их точное соответствие задачам, выполняемым специалистами заказчика, и избежать необоснованных переплат за избыточный функционал. Для работы с бумажной документацией в состав оборудования рабочих мест включены высокопроизводительные лазерные МФУ Xerox WorkCentre 3345DNI. Также была выполнена телефонизация новых рабочих мест. Все оборудование интегрировано в ИТ-инфраструктуру предприятия, проведены пусконаладочные работы и тестирование.

Проекту предшествовал открытый конкурс, участниками которого стали российские системные интеграторы и поставщики программно-аппаратных средств. При оценке конкурсных заявок, наряду с ценовыми характеристиками, оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для предприятий «Росатома». Компания X-Com, предложившая наиболее финансово и квалификационно-обоснованные условия реализации проекта, была признана победителем тендера. Напомним, что в сентябре 2020 г. X-Com выполнила проект развития парка клиентского оборудования ФГУП «Гидрографическое предприятие», также входящего в структуру госкорпорации.

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