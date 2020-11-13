Ubirator привлек 45 млн рублей от «Тилтех капитал»

Ubirator – сервис эффективного управления отходами, в рамках очередного раунда привлек 45 млн рублей от фонда «Тилтех капитал». Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование бизнеса.

Расширение сети пунктов приема вторсырья. В 2021 компания намерена открыть новые пункты приема вторсырья в городах-миллионниках — в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Также в течение следующего года проект расширит пул принимаемых к переработке фракций.

Привлечение новых клиентов. Ubirator намерен инвестировать часть полученных средств в усиление каналов привлечения B2B-клиентов. В частности, компания планирует подключать новых сетевых и несетевых клиентов через различные каналы продаж: telesales, торговых представителей, партнерские программы и digital-каналы. Также в планах компании подключение точек от текущих сетевых клиентов в новых районах и регионах, расширение базы исполнителей и партнерских пунктов приема.

Улучшение существующих IT-решений. Команда проекта намерена усовершенствовать собственное решение TMS (transport management system) и мобильное приложение для исполнителей-сборщиков, а также продолжить работу над онлайн-сервисами для клиентов. Создание дополнительной ценности для клиентов за счет запуска совместных экологических спецпроектов.

в 2021 году компания намерена вырасти в три раза по сравнению с 2020 годом по числу клиентов (точек, которые сдают вторсырье) — с 5 000 до 15 000, в том числе за счет привлечения клиентов из крупного сетевого ритейла, DIY, Horeca.

В 2018 году Ubirator уже привлекал средства у «Тилтех капитал» в размере $300 тысяч. Кроме того, в марте 2020 года, компания получила инвестиции от Сергея Солонина.

Также Ubirator рассматривает вариант привлечения финансирования на $1,5-2 млн в начале 2021 года для достижения всех намеченных планов, а также проведения первых международных пилотов.

Никита Никишкин, сооснователь и генеральный директор Ubirator, отметил: «Наша глобальная цель — чтобы мусора становилось меньше, и он превращался в ресурсы или новые продукты. В 2021 году мы намерены вырасти в 4 раза по выручке и существенно нарастить свое присутствие в регионах».

«Ubirator» — corona winner. Проект продемонстрировал свою антихрупкость и актуальность на консервативном рынке вторсырья, пережив кризис с внушительным ростом. Инвестиции направлены на усиление роста и укрепление рыночных позиций. Проект — качественный лидер в своем сегменте с фактической долей рынка менее 1%, и в ближайшее время должен вырасти десятикратно» — сказал управляющий партнер «Тилтех капитал» Илья Кобяков.