«ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о реализации проекта по интеграции ЭТП с региональными автоматизированными системами планирования и организации закупочной деятельности. Проект был реализован с крупнейшими российскими вендорами, системы которых работают более чем в 80 регионах страны.

Интеграция федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» с региональными и муниципальными информационными системами закупок стала важным инструментом для выполнения единых требований в сфере закупок, а также снижения трудозатрат заказчиков и уполномоченных органов по формированию извещений, проведению закупок и мониторингу закупочной деятельности.

Реализация проекта позволила автоматизировать ряд процедур, которые раньше выполнялись в виде отдельных операций, в том числе централизованное планирование закупок регионов, проведение всех видов регламентированных закупок: от сбора заявок, выбора поставщика и заключения договора, до ведения реестра контрактов, информирования в официальных источниках, а также подготовки аналитической отчетности.

Сегодня в сфере размещения государственного заказа наиболее важный вопрос – это повышение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств. В региональных системах аккумулируются данные обо всех закупочных операциях за счет средств бюджетов разных уровней. Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» интегрирована с региональными системами более чем в 80 регионах России, что позволяет регулировать всю цепочку закупки: от момента формирования бюджета до контроля за исполнением контракта с оценкой эффективности каждой конкретной процедуры.

«Проведение торгов на электронной площадке — важнейший этап любой закупки, – сказал Дмитрий Сытин, генеральный директор «ТЭК-Торг». – Предварительная работа с регионами и вендорами решений позволила оперативно и качественно подготовить функционал электронной площадки, а также повысить глубину интеграции с региональными и муниципальными системами закупок».