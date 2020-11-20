В Югре назначены ответственные за цифровую трансформацию региона

Губернатором Югры определены «цифровые лидеры» региона – представители органов власти, ответственные за цифровую трансформацию округа (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). В региональном правительстве координатором межведомственного взаимодействия органов власти по данному направлению назначен заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Кроме представителей региональных органов власти, CDTO назначены главы муниципальных образований региона.

В течение месяца будет разработана региональная модель компетенций «цифровых лидеров», на базе которой затем пройдет оценка их профессиональных и личностных компетенций. Следующим этапом станет обучение «цифровых лидеров» по дополнительным профессиональным программам в сфере цифрового развития и цифровой культуры в госуправлении.

До конца года депинформтехнологий Югры сформирует план цифровой трансформации госуправления в автономном округе. В основу этой «дорожной карты» лягут отраслевые предложения CDTO о приоритетных задачах, которые имеют практический положительный эффект для граждан и организаций. Основными задачами «цифровых лидеров» станут развитие цифровых технологий и сервисов в различных отраслях.

Напомним, согласно поручению Президента России по итогам совещания с членами правительства 9 сентября, губернаторам рекомендовано до 1 декабря 2020 г. определить ответственных за цифровую трансформацию в органах государственной власти в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат.