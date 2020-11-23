Accenture открыла в России практику «Инновационный консалтинг и дизайн»

Accenture запустила в России практику «Инновационный консалтинг и дизайн». В рамках новой практики Accenture предложила клиентам весь цикл работы с инновациями: от исследования проблематики до масштабирования бизнес-идей. Как прототип эта инициатива была запущена в 2018 г. в формате «внутреннего стартапа», в рамках которого совместно с проектными командами тестировались новые подходы, механики и способы работы – на базе таких компетенций как дизайн-мышление, прототипирование, открытые инновации, методология Agile.

Руководителем практики «Инновационный консалтинг и дизайн» назначена Ирина Чистова. Ранее Ирина была частью практики «Стратегия» более 10 лет. Она обладает обширным опытом в областях разработки бизнес-стратегий и бизнес-концепций, цифровизации функций, создания операционных моделей. Обладает опытом работы с российскими и международными компаниями в области разработки стратегий и их последующей операционализации.

Команда «Инновационный консалтинг и дизайн» помогает российским корпорациям оценивать жизнеспособность бизнес-идей и зрелость инновационной среды, проводя бенчмаркинг с игроками отрасли. На базе анализа эксперты Accenture создают для бизнеса «инновационные движки»: прорабатывают архитектуру инноваций от момента выявления точек роста до выстраивания налаженных процессов. В частности, специалисты компании проводят стратегические дизайн-спринты — серии сессий, в рамках которых исследуются тренды и формируется дорожная карта инноваций.

«Наша практика помогает клиентам Accenture по ряду вопросов, например, как наилучшим образом использовать возможности экосистем для развития бизнеса; как прототипировать и тестировать спрос на потенциальный новый продукт; как эффективнее управлять изменениями в процессе бизнес- и системных трансформаций. Еще один большой пласт работы практики направлен на разработку видения цифровой трансформации. В портфеле практики есть более ста успешно реализованных проектов и стратегических спринтов. Мы активно участвуем в коллаборации с МШУ “Сколково” по теме цифровой трансформации и ведем активную работу с фондом “Сколково” в качестве индустриального партнера», — сказала Ирина Чистова, руководитель российской практики «Инновационный консалтинг и дизайн» в Accenture.

Важным блоком работы стало создание партнерских экосистем. Практика «Инновационный консалтинг и дизайн» помогает российскому бизнесу создавать эффективные экосистемные стратегии: исследовать разные модели экосистем, разрабатывать партнерства и платформенные коллаборации. Кроме того, эксперты Accenture разрабатывают и запускают новые бизнес-стримы — анализируют потенциал перспективных ниш и бизнес-концепций внутри экосистемы.

Также среди сфер компетенций практики «Инновационный консалтинг и дизайн»: создание «организации будущего». Работа над уникальными компетенциями: умением работать с данными, клиентоцентричностью, непрерывным обучением, гибкостью процессов; проработка клиентского опыта Х.0. Дизайн стратегий целевого клиентского опыта; выстраивание культурной и поведенческой трансформации. Оценка текущего состояния модулярных параметров «культуры», «инновационной среды», «целевой модели поведения», от бенчмаркинга до совместного определения целевой амбиции и подходов, механик, инструментов трансформации.