«ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года.

Основные финансовые показатели за 9 месяцев 2020 года. Консолидированная выручка увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 38 381 млн. руб. Показатель OIBDA увеличился на 20% по сравнению с прошлым периодом до 15 452 млн. руб. Рентабельность OIBDA составила 40,3%.

Чистая прибыль составила 3 274 млн. руб., увеличившись на 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. CAPEX увеличился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8 969 млн. руб.

Чистый долг на 30 сентября 2020 года составил 50 910 млн. руб. или 2,6x показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM», что на 0,1 меньше аналогичного показателя на 30 сентября 2019 года. Выручка B2B увеличилась на 45% по сравнению с предыдущим периодом и составила 16 357 млн. руб. Выручка B2C выросла на 4% до 22 024 млн. руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), отметил: «Сильные результаты третьего квартала подтверждают правильность выбранной стратегии развития компании в условиях коронакризиса».