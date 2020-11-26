Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Heineken протестировала технологии виртуальной реальности в обучении персонала

Бизнес Кадры Техника

Пивоваренный завод Heineken в Нижнем Новгороде оценил результативность обучения на производстве с помощью технологий виртуальной реальности (VR) и сравнил такой подход с традиционной программой обучения. Исследование на пивоварне «Волга» проводилось на базе программы обучения сотрудников навыкам оказания первой медицинской помощи.

«Перед нами стоял вопрос: можем ли мы пересмотреть традиционный способ обучения и предложить сотрудникам более интересный формат? Однако перед внедрением любых инноваций в корпоративной среде необходимо проанализировать готовность самих сотрудников к новым технологиям. Мы решили сравнить результативность корпоративного обучения с помощью VR-технологий и привычных методических материалов, а также выяснить уровень усвоения информации и готовность людей к восприятию нового формата», — сказала менеджер по охране труда, здоровья и окружающей среды, пивоварни «Волга» Екатерина Красная.

В тестировании приняли участие 40 сотрудников разных возрастов, должностей и уровней цифровых компетенций. Это позволило изучить восприятие информации разных категорий людей.

Для эксперимента был взят обучающий режим виртуальной симуляции в VR-тренажере «Первая помощь», а именно ситуация при переломе конечности. Механика проведения исследования подразумевала разделение участников на четыре группы. Первая училась с помощью текстовых материалов, вторая с помощью VR, третья использовала сначала методичку, а потом VR, а четвертая наоборот – обучалась сначала с помощью VR, а затем уже применяла текстовые материалы.

В результате исследования выяснилось, что идеальным вариантом обучения, показавшим максимальную эффективность, оказалась комбинация двух форматов: VR и методический материал, причем в такой последовательности, когда сотрудник проходит обучение сначала именно в VR. 84% сотрудников, участвовавших в тестовом VR-обучении, предпочли бы и дальше использовать эту технологию и вовсе не прибегать к очному формату.

Технологическое решение для обучения и исследования было предоставлено компанией Modum Lab.

Другие материалы рубрики

Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»

Apple подготовила iPhone и iPad к предустановке российского ПО

«Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор

IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании

Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет

Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор коммутаторов Aruba Instant On 1930

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Техноблог

Смартфон и закон: нужно ли возвращать найденный гаджет и куда?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче