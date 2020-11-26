Heineken протестировала технологии виртуальной реальности в обучении персонала

Пивоваренный завод Heineken в Нижнем Новгороде оценил результативность обучения на производстве с помощью технологий виртуальной реальности (VR) и сравнил такой подход с традиционной программой обучения. Исследование на пивоварне «Волга» проводилось на базе программы обучения сотрудников навыкам оказания первой медицинской помощи.

«Перед нами стоял вопрос: можем ли мы пересмотреть традиционный способ обучения и предложить сотрудникам более интересный формат? Однако перед внедрением любых инноваций в корпоративной среде необходимо проанализировать готовность самих сотрудников к новым технологиям. Мы решили сравнить результативность корпоративного обучения с помощью VR-технологий и привычных методических материалов, а также выяснить уровень усвоения информации и готовность людей к восприятию нового формата», — сказала менеджер по охране труда, здоровья и окружающей среды, пивоварни «Волга» Екатерина Красная.

В тестировании приняли участие 40 сотрудников разных возрастов, должностей и уровней цифровых компетенций. Это позволило изучить восприятие информации разных категорий людей.

Для эксперимента был взят обучающий режим виртуальной симуляции в VR-тренажере «Первая помощь», а именно ситуация при переломе конечности. Механика проведения исследования подразумевала разделение участников на четыре группы. Первая училась с помощью текстовых материалов, вторая с помощью VR, третья использовала сначала методичку, а потом VR, а четвертая наоборот – обучалась сначала с помощью VR, а затем уже применяла текстовые материалы.

В результате исследования выяснилось, что идеальным вариантом обучения, показавшим максимальную эффективность, оказалась комбинация двух форматов: VR и методический материал, причем в такой последовательности, когда сотрудник проходит обучение сначала именно в VR. 84% сотрудников, участвовавших в тестовом VR-обучении, предпочли бы и дальше использовать эту технологию и вовсе не прибегать к очному формату.

Технологическое решение для обучения и исследования было предоставлено компанией Modum Lab.