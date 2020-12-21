Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta

Fortinet объявила о поглощении компании Panopta, предоставляющей SaaS-платформу, которая обеспечивает полную прозрачность и автоматизированное управление состоянием корпоративной сети, включая серверы, сетевые устройства, контейнеры, приложения, базы данных, виртуальные устройства и облачную инфраструктуру.

«Учитывая сложный и распределенный характер многих ИТ-сред, организациям необходима высокопроизводительная и безопасная сеть для успешного выполнения инициатив в контексте цифрового бизнеса. С конвергенцией безопасности и сети посредством сетевого подхода, основанного на безопасности, организации могут получить возможности подключения и производительность, которые крайне важны для защиты современных гиперсвязанных предприятий. Приобретение компании Panopta позволит нам дополнить наши лучшие в своем классе предложения по обеспечению безопасности SaaS-платформой, которая обеспечивает дополнительную прозрачность и гибкое восстановление сети для гибридных сред, включая периферийные и облачные сети, для достижения еще большей безопасности и эффективности бизнеса», – сказал Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet.

Клиенты активизируют свои инициативы в области цифровых инноваций, и пользовательский опыт определяет успех приложения. Обеспечение 100% работоспособности инфраструктуры крайне важно. Облачное решение Panopta предоставляет полную картину функционирования каждой службы, сетевого устройства и приложения в любом развертывании, будь то контейнеры, облако, локальная или гибридная среда. Fortinet Security Fabric в сочетании с масштабируемой платформой сетевого мониторинга и диагностики Panopta позволяет Fortinet предлагать бизнесу наиболее полное решение для управления сетью и безопасностью операций.

Ожидается, что помимо дальнейшего повышения безопасности и производительности гибридной сетевой инфраструктуры клиентов, комбинированное решение улучшит мониторинг в реальном времени и повысит эффективность инфраструктуры, на которой работают службы безопасности Fortinet, в том числе облачные. Например, сервис SASE, электронная почта, аналитика безопасности и межсетевые экраны веб-приложений получат выгоду от непрерывного мониторинга и диагностики, предоставляемых платформой Panopta. Интеграция между решением Panopta, межсетевым экраном следующего поколения FortiGate и решением Secure SD-WAN еще больше улучшит возможности подключения и производительность SD-WAN. Кроме того, интеграция автоматизированного управления инцидентами Panopta с платформой SOAR может предоставить ИТ-специалистам единое представление платформы для диагностики и устранения инцидентов, связанных с состоянием сети в реальном времени.

Платформа Panopta построена так, чтобы быть дружественной к партнерам, расширяя возможности MSSP и партнеров с добавленной стоимостью, чтобы легко интегрировать многопользовательское решение в свое собственное предложение и быстро повысить ценность для своих конечных клиентов. Управление доступом на основе ролей в решении Panopta обеспечивает детальный уровень управления между клиентами, а также внутри групп центра управления сетью (NOC) и центра управления безопасностью (SOC).

В текущей среде удаленной рабочей силы доступность, производительность, безопасность и качество приложения и его компонентов влияют на взаимодействие с конечным пользователем. Решение Panopta анализирует как показатели состояния сети, так и производительность приложений для выявления потенциальных проблемных областей, которые могут повлиять на доступ пользователей, и обеспечивает быстрое автоматическое восстановление (также называемое Digital Experience Monitoring или DEM).

С приобретением Panopta Fortinet предоставит сетевую платформу, основанную на безопасности, добавив новые возможности в области мониторинга, обнаружения и реагирования на инциденты в сети, включая: унифицированный мониторинг и автоматическое управление инцидентами, которые сокращают время реагирования и разрешения для групп NOC и, в свою очередь, помогают превышать SLA; более 50 глобальных точек присутствия (PoPS) с недорогими зондами для моделирования производительности приложений и задержек, которые могут повлиять на работу конечного пользователя (также известную как мониторинг искусственных транзакций); встроенный облачный мониторинг рабочих нагрузок Kubernetes и PaaS в AWS и Azure; полностью настраиваемые рабочие процессы оповещения с готовой интеграцией для сторонних предприятий и современных средств связи.

Финансовые детали сделки не раскрываются.