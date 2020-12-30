«Ланит» признан лидером рынков инженерной и ИТ-инфраструктуры по версии CNews

Группа «Ланит» заняла первое место в рейтинге крупнейших системных интеграторов России в сфере построения ИТ-инфраструктуры, а также стала лидером рейтинга крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений. В этих исследованиях CNews учитывал совокупные данные компаний «Ланит-интеграция» и «Инсистемс» (входят в группу «Ланит»).

Согласно данным составителей рейтинга CNews Infrastructure 2019, наиболее популярным направлением развития ИТ-инфраструктуры становится создание облаков, которые позволяют реализовать сервисную модель потребления ИТ, а инвестиции в традиционную архитектуру в ближайшие годы будут сокращаться. Эпидемия коронавируса сделала эту тенденцию еще более заметной.

«Повышение общего уровня зрелости облачных технологий, а также рост интереса к ним со стороны компаний – ключевые драйверы развития рынка. Пандемия только обострила спрос на «облака». Крупные инфраструктурные проекты, которые реализуют сейчас, были спланированы еще несколько лет назад. Последствия массового перехода на облачную инфраструктуру мы в полной мере оценим через несколько лет», – сказала коммерческий директор компании «Ланит-интеграция» Виктория Бухар.

Заместитель генерального директора компании «Инсистемс» Михаил Поляков сказал: «Полагаю, что в свете последних решений правительства о выделении 39 трлн руб. на реализацию единого национального плана в ближайшие три года есть все основания считать, что инженерная инфраструктура получит существенный импульс для дальнейшего роста. Кроме того, надо понимать, что она требует, с одной стороны, постоянной поддержки и сервиса, а с другой – имеет свойство физически и морально устаревать, что приводит к необходимости ее модернизации, но уже на новом инженерном уровне. В связи с этим мы с оптимизмом оцениваем перспективы роста рынка традиционной инженерной инфраструктуры».

Наиболее значительный вклад в рост ИТ-инфраструктуры внесли проекты по строительству дата-центров. Рынок умных зданий и сооружений (стадионы, вокзалы, аэропорты и т.п.) по итогам 2019 г. вырос гораздо меньше. «Ланит» стал крупнейшим поставщиком в этом сегменте с выручкой 22,8 млрд руб.

Аналитики CNews отмечают, что российский рынок ИТ-инфраструктуры в 2019 г. вырос после трех лет падения. Пандемия коронавируса несколько притормозила его динамику, однако уже в 2021 г. будет реализован отложенный спрос и поставки инфраструктуры вернутся к росту.