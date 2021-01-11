«Ростелеком контакт-центр» обработал четверть миллиона заявок на сдачу теста на COVID-19

Организованная компанией «Ростелеком контакт-центр» горячая линия поддержки клиентов KDL, одной из сетей медицинских лабораторий в России, с июня по декабрь 2020 г. обработала около 250 тыс. обращений желающих пройти тестирование на коронавирус. Линия поддержки начала работу в конце мая 2020 г. на площадке «Ростелеком контакт-центра» в Чебоксарах.

С началом тестирования линия клиентской поддержки «Ростелеком контакт-центра» обрабатывала около 30 тыс. заявок от клиентов KDL ежемесячно. Это количество резко возросло с началом второй волны пандемии и введением обязательного теста на коронавирус для приезжающих из-за рубежа. Пиковая нагрузка была отмечена в октябре 2020 г. — почти 60 тыс. обращений.

KDL делает три вида тестов на COVID-19: исследование методом ПЦР и определение антител IgM и IgG. Таким образом, можно узнать о наличии вируса, антител раннего ответа на заболевание, а также подтвердить факт перенесенной коронавирусной инфекции.

Тестирование организовано в лабораториях KDL в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Ростове, Новосибирске и других городах России — офисы расположены более чем в 40 населенных пунктах. Ежедневно лаборатории компании проводят в среднем 5 тыс. анализов на COVID-19. Всего с апреля по ноябрь 2020 г. было проведено 1255175 тестов на коронавирусную инфекцию. Сдать тест можно в медицинском офисе или у себя дома — для этого нужно вызвать выездную бригаду.

«Мы правильно оценили технологические мощности лабораторий KDL. Несмотря на резкое повышение спроса на сдачу теста на COVID-19, мы выполняли анализы в срок. Результаты были готовы вовремя, людям не приходилось ждать», — сказал генеральный директор группы компаний KDL Юрий Леонов.

«Чаще всего клиенты интересуются методикой тестирования: чем отличается взятие мазка от анализа крови, какой вид теста предпочтителен в той или иной ситуации. Конечно, многие звонят, чтобы сразу записаться в офис на сдачу анализа. Больше всего обращений мы зарегистрировали из Москвы и Московской области, Краснодарского края и Волгоградской области», — сказала генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Елена Дробот.

В рамках сотрудничества «Ростелеком контакт-центра» и KDL для работы на линии клиентской поддержки задействованы компетентные специалисты с большим опытом подобных консультаций. Операторы прошли специальное обучение и получили всю необходимую информацию о тестировании на COVID-19 и сценариях общения с клиентами. Также специалисты компании раз в полгода проходят тренинги по медицинской тематике, где изучают новые продукты в области лабораторных исследований. Среднее время обработки стандартного обращения, включающего консультацию и запись на тестирование, занимает не более двух минут.