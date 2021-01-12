«М.Видео-Эльдорадо»: самым покупаемым 5G-смартфоном в России в 2020 году стал iPhone 12

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос в России на смартфоны с поддержкой 5G за 2020 г. Россияне приобрели более 520 тыс. девайсов на общую сумму порядка 42 млрд руб. Средняя стоимость составила около 80 тыс. руб. Штучные продажи сегмента в четвертом квартале оказались в 4,5 раза больше, чем в III квартале и в три раза выше, чем за период с января по сентябрь.

Проникновению смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения на российском рынке способствует расширение ассортимента, включая девайсы из среднего ценового диапазона, а также повышенный интерес к устройствам дороже 50 тыс. руб. Продажи первых смартфонов с 5G стартовали в IV квартале 2019 г., на конец 2020 г. российским потребителям было доступно уже более 100 моделей, самой доступной в «М.Видео» является Honor 30S (сейчас 24990 руб.). По итогам 2020 г. на рынке продажи смартфонов стоимостью от 20 до 30 тыс. руб. в количественном выражении увеличились на 23%, флагманов – на 48% в штуках. Только в сегменте смартфонов от 50 тыс. руб. на модели с 5G пришлось около 20% штучных продаж.

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо доля устройств с поддержкой 5G составила 2,5% в штучных продажах и 8% в деньгах, что выше, чем в среднем на рынке –1,5 в штуках и 7% в деньгах.

Самым популярным производителем на российском рынке в данном сегменте стала компания Apple, представившая первые модели с поддержкой 5G только в IV квартале 2020 г. – продажи iPhone 12 и 12 Pro начались 23 октября, iPhone 12 mini и 12 Pro Max – 13 ноября. В число лидеров среди брендов также вошли Honor, Samsung, Huawei и Xiaomi.

В числе пяти наиболее продаваемых смартфонов с поддержкой сетей нового стандарта оказались сразу три модели iPhone 12. Рейтинг бестселлеров с 5G выглядит следующим образом: iPhone 12 (128 ГБ), iPhone 12 Pro Max (256 ГБ), Samsung Galaxy S20 Ultra (128 ГБ), Honor 30 (128 ГБ), iPhone 12 Pro (128 ГБ).

«Одним из наиболее значимых трендов для российского рынка смартфонов в 2020 г. стал повышенный спрос на флагманские модели. Россияне стали чаще инвестировать в топовые устройства с набором технологий и функций, которые будут актуальны и в перспективе. С учетом срока службы таких девайсов, пользователи смогут оценить все возможности и преимущества сетей 5G в нашей стране или в возможных поездках по миру. Помимо долгосрочного характера спроса важную роль в росте долей 5G-смартфонов сыграл успешный старт новой линейки девайсов от Apple. Продажи новых iPhone 12 в наших сетях превзошли ожидания по спросу», — отметил руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», продажи всех смартфонов на российском рынке за 2020 г. продемонстрировали рост порядка 4% в штуках и 15% в деньгах. Объем рынка достиг 31,5 млн девайсов и 570 млрд руб. В группе «М.Видео-Эльдорадо» рост составил 20% в штуках и 25% в деньгах. Средний чек на российском рынке увеличился на 9% до 18 тыс. руб.