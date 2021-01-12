Спецпроекты

В Commvault назначен вице-президент по глобальной партнерской сети и альянсам

Бизнес Кадры

Commvault, производитель программного обеспечения для управления данными в облаках и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявила о назначении Джона Тавареса (John Tavares) вице-президентом по глобальной партнерской сети и альянсам.

На своей новой должности Таварес будет осуществлять общее руководство развитием глобальной партнерской сети Commvault (Global Partner Organization, GPO) и развивать сотрудничество компании с партнерами по всему миру. Таварес пришел в Commvault из компании Dell EMC, где последние 25 лет был одним из руководителей отдела продаж, сначала в корпорации EMC, а затем в Dell после слияния Dell и EMC. За время работы в Dell EMC ему удалось добиться роста бизнеса направления компании, поставляющего программное обеспечение, оборудование и сервисы для дата-центров, создать великолепную команду отдела продаж и обеспечить увеличение объема прибыли по итогам года в течение нескольких лет.

«Я рад, что смогу применить в Commvault мой многолетний опыт организации продаж и внесу свой вклад в усиление репутации компании как надежного поставщика решений корпоративного класса управления данными для глобального канала, – сказал Таварес. – Глобальная партнерская организация добилась замечательных успехов несмотря на очень сложную ситуацию, в которой она работала в прошлом году. Я надеюсь, что на базе этих достижений мы сможем и дальше развивать долговременное сотрудничество с партнерами, которое принесет нашим заказчикам ощутимые преимущества».

Прежний вице-президент Commvault по глобальной партнерской сети и альянсам Мерсер Роу (Mercer Rowe) теперь займет должность вице-президента и генерального менеджера Commvault Systems Japan. Его основными задачами на новой должности будут рост в регионе бизнеса Metallic (отделения Commvault, предоставляющего SaaS) и дальнейшее усиление позиций Commvault в азиатско-тихоокеанском регионе.

«Джон пришел в Commvault в самое подходящее время и принес в Глобальную партнерскую организацию ценный экспертный опыт, накопленный за многие годы работы. Его назначение свидетельствует о больших планах нашей компании на следующий финансовый год, – сказал Рикардо ди Блазио (Riccardo Di Blasio), руководитель направления учета доходов, Commvault. – Я уверен, что Джон как глава нашей организации по работе с каналом, добьется бурного развития сотрудничества с партнерами, что существенно расширит нашу клиентскую базу и увеличит прибыль компании».

Другие материалы рубрики

Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен

Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию

Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Техноблог

Нужен ли SSL-сертификат вашей личной странице или блогу?

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации