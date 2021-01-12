В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition

Национальная сеть Глобального договора ООН, международная консалтинговая компания Accenture и технологическая компания SAP запустили в России региональный трек международной программы в области целей устойчивого развития SDG Ambition.

SDG Ambition — образовательная (акселерационная) программа для компаний-участников Глобального договора ООН, поддерживающих и внедряющих в свою работу принципы ведения ответственного бизнеса. В рамках программы участники получат практические инструменты, которые позволят повысить эффективность компаний по экономическим, социальным и экологическим направлениям бизнеса в контексте целей устойчивого развития ООН до 2030 г. (ЦУР).

В основе программы – разрыв между растущей приверженностью бизнеса Повестке-2030 и недостаточным уровнем прогресса коммерческого сектора в области ЦУР. По оценкам ООН, компании должны демонстрировать более смелое лидерство и ставить перед собой более амбициозные задачи, чтобы преобразовать мировую экономику в интересах ЦУР.

Региональная акселерационная программа SDG Ambition в России поддерживает также трек в Белоруссии. Программа стартует в январе 2021 г. и будет состоять из трех модулей, которые завершатся в июне 2021. В рамках программы состоятся несколько международных и национальных образовательных сессий под руководством национальной сети ГД ООН, Accenture, SAP и «семьи ООН» в России.

Участники программы смогут оценить уровень амбиций, необходимых для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), установить собственные цели, определить методы их достижения и интегрировать их в бизнес-стратегию.

«Семнадцать целей устойчивого развития должны быть достигнуты к 2030 г. Но последние исследования говорят о том, что этого может не случиться, если сейчас не повысить уровень амбиций в области внедрения ЦУР. Важно помочь компаниям системно подходить к повестке устойчивого развития — программа SDG Ambition позволит приоритизировать цели устойчивого развития, интегрировать их в бизнес и эффективно реализовать на благо планеты, общества и экономики», — сказала Ирина Мусина, руководитель практики устойчивого развития Accenture в России и Казахстане.

Участниками акселератора в России стали 29 крупных компаний из металлургии, финансового сектора, телекоммуникаций, розничной торговли, нефтегазовой отрасли и других сегментов экономики. В ходе учебного процесса компаниям будет представлена экспертиза ведущих российских и международных профессионалов в области устойчивого развития, а также образовательные и методические инструменты, в частности “SDG business benchmarks” — набор измеримых критериев, разработанных с учетом современных требований к отчетности, применимых ко всем индустриям и адаптируемым для любой компании с учетом ее особенностей и контекста. Участников ждут семинары, индивидуальные и групповые занятия для точечной проработки материала.

«Для нас было очень важно запустить региональный трек программы в России, и мы получили значительный отклик, сформировали сильный пул. Это означает, что запрос на практические инструменты в области ЦУР значителен и высок. Компании переходят от общего понимания важности и значимости вовлеченности в повестку к реальной трансформации бизнес-стратегий. И SDG Ambition – один из способов не только получить новые знания, но и провести общую оценку соответствия своих корпоративных задач и KPI с предлагаемыми экспертами программы индикаторами ЦУР», — сказала исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» Марина Вашукова.

Внедрение практических инструментов в интересах целей устойчивого развития в бизнес-процессы компаний будет содействовать повышению их операционной эффективности, сокращению затрат и стоимости заемных средств, увеличению инвестиционной привлекательности и предупреждению рисков – как для поддержки репутации, так и для обеспечения непрерывности ведения бизнеса.

На данный момент в программе SDG Ambition участвуют 654 компании из 32 стран мира.