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«Одноклассники» выплатят создателям игр более 3,3 млрд рублей за 2020 год

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Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги работы игровой платформы за 2020 г. Драйвером роста платформы продолжают оставаться мобильные HTML5-игры. Доходы их создателей в 2020 г. выросли на 62% по сравнению с прошлым годом. Выплаты разработчикам мобильных игр суммарно составят более 970 млн руб.

Выросли и общие выплаты разработчикам всех игр на платформе соцсети: за 2020 г. ОК перечислят им более 3,3 млрд руб. Наиболее динамично росли рекламные доходы создателей игр: выплаты разработчикам за размещение рекламы в их проектах выросли за год на 60%.

Пандемия коронавируса в 2020 г. усилила интерес к развлекательным сервисам соцсети. Аудитория мобильных игр стала более вовлеченной и пополнилась новыми пользователями. Число игроков в день на мобильной платформе выросло год к году на 24,3%. Время пользователей в мобильных играх выросло за год на 32,4%, сумма в сутки превышает 180 лет.

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