Спецпроекты

Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей

Бизнес Инвестиции и M&A

Банк для предпринимателей «Точка» и клуб инвесторов United Investors запустили прием заявок на «Точка Pitch Day». К участию приглашаются технологичные стартапы и взрослые компании, заинтересованные в масштабировании, чей продукт основан на уникальном ИТ-решении, меняющем привычный пользовательский опыт: SaaS для бизнеса, ИИ- и МО-сервисы с большими данными, Fintech, Adtech и Martech. Заявки принимаются до 26 февраля 2021 г., сам Pitch Day пройдет 19 марта.

«Точка» и United Investors предлагают инвестиции до 150 млн руб, доступ к 400 тыс. потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса.

Чтобы принять участие, нужно отправить организаторам презентацию о стартапе, пройти первичный отсев и выйти на Pitch Day, чтобы за 10 минут окончательно убедить жюри инвестировать в бизнес.

В жюри вошли представители «Точки» и United Investors: сооснователи «Точки» Борис Дьяконов, Эдуард Пантелеев, Яна Ганник, Мария Швецова, Андрей Завадских, а также основатели United Investors Аркадий Морейнис, Александр Горный и Алексей Черняк.

«Мы ищем бизнесы, которые так же, как и мы, стараются сделать жизнь предпринимателя проще. Именно поэтому мы ищем схожие по духу компании, чтобы усилить друг друга», — сказал Андрей Завадских, сооснователь «Точки».



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