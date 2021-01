Исследование Accenture: бизнес выбирает гибридные облака

Accenture опубликовала итоги исследования, посвященного изучению динамики адаптации облачных технологий на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По мнению экспертов, облачные тенденции и барьеры у России и АТР идентичны.

Данные для исследования “Navigating the barriers to maximizing cloud value. Cloud Outcomes Research 2.0 – APAC” были получены в ходе опроса 150 руководителей высшего звена бизнес- и ИТ-подразделений компаний из 11 различных отраслей в пяти странах АТР с годовой выручкой более $1 млрд.

Как показало исследование, в АТР наиболее распространены гибридные облачные модели – их применяют в своей практике 45%, что почти вдвое больше сегмента публичных и частных облаков (по 27%).

При этом из тех компаний, которые используют облачные технологии, большинство (66%) переносят туда 25-60% от всей рабочей нагрузки. Еще 12% компаний разворачивают в облаках более 75% всех своих рабочих нагрузок.

67% опрошенных организаций причислили себя к так называемым «продвинутым адептам» облаков, сообщив, что использование различных моделей облачного развертывания ИТ-систем приносит их бизнесу ощутимую пользу. Несмотря на это, почти две трети (65%) из них также указали, что пока не в полной мере достигли ожидаемых преимуществ от использования облачных вычислений.

Соответственно, лишь 35% смогли оценить свой опыт адаптации облачных вычислений как полностью положительный в плане получения новых возможностей для работы. Средний мировой уровень оценивается экспертами сегодня в 37%.

Что касается уровня удовлетворенности достигнутыми результатами после адаптации облачных платформ, то 88% респондентов сообщают о достижении всех или большей части ожидаемых результатов, но менее половины (43%) «полностью довольны» ими.

Почти половина респондентов (45%) «весьма довольны» возможностями облачных вычислений в плане качества обеспечения необходимых ИТ-ресурсов, а также повышения устойчивости бизнеса за счет обеспечения операционной непрерывности. Лишь 5% выразили недовольство результатами внедрения облачных вычислений, связанных со скоростью выхода на рынок и общими затратами.

Говоря о главных барьерах облачной адаптации, участники исследования одинаково часто (по 45%) отмечали рассинхронизацию между ИТ- и бизнес-подразделениями, а также унаследованную ИТ-инфраструктуру приложений. 43% респондентов указали в качестве серьезного препятствия – проблему суверенитета данных и законодательные ограничения.

Также 86% респондентов исследования рассматривают облако как критический компонент для достижения устойчивого развития бизнеса, эти цифры соответствуют мировым – 87%.

«Приведенные в исследовании цифры по степени использования облачных технологий в АТР – для российских компаний выглядят, скорее, как ориентир или цель на ближайшие годы. Однако общая тенденция и основные барьеры полностью релевантны», – сказал Евгений Филатов, руководитель направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России.

По его словам, с появлением российских облачных провайдеров, ИТ-инфраструктура которых физически расположена на территории России, у отечественных компаний появилась альтернатива зарубежным облакам, частично снимающая законодательные ограничения.

«А потребность в облачной гибкости и эластичности, диктуемая цифровой повесткой компаний, и растущие возможности российских игроков рынка в части предоставления PaaS- и SaaS-сервисов дают уверенность, что мы не только стоим на пороге крупных облачных трансформаций, но уже активно ступили на этот путь», – отметил Евгений Филатов.