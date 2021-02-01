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В Stada назначен директор по информационным технологиям

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С 1 февраля 2021 г. позицию директора по информационным технологиям Stada в России и СНГ занял Александр Самородов. Александр пришел в Stada из компании Alcon (забота о зрении), где занимал должность руководителя ИТ-отдела в России.

Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса Stada в России и СНГ, сказал: «Я искренне рад, что к нашей команде присоединяются такие высокопрофессиональные лидеры, как Александр. Убежден, что его впечатляющий опыт и лидерский потенциал поможет вывести качество ИТ-поддержки на новый уровень, что позволит Stada занять самые высокие позиции на рынке».

Более 20 лет Александр отвечал за различные направления в информационных технологиях и системах, а также за цифровизацию в ведущих компаниях фармацевтического и FMCG сектора: AstraZeneca, Abbott, GlaxoSmithKLine, Hewlett Packard, Procter&Gamble.

Александр руководил внедрением разнообразных ИТ-систем как в России, так и масштабировал передовые ИТ-решения для других рынков, имеет опыт внедрения инновационных проектов, а также проектов по слиянию/разделению компаний.

Александр окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «инженер приборостроения», а также получил степень Executive MBA в Стокгольмской школе экономики. Преподает модуль управления ИТ в программе MBA PricewaterhouseCoopers.

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