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МКБ запустил онлайн-регистрацию бизнеса

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«Московский кредитный банк» (МКБ) запустил сервис по регистрации бизнеса (ИП или ООО) через мобильное приложение «МКБ онлайн».

Услуга по регистрации предоставляется бесплатно. Для открытия бизнеса клиенту-физлицу достаточно иметь доступ к «МКБ онлайн».

После того, как клиент банка подаст заявку, менеджеры свяжутся с ним, проконсультируют, помогут подготовить пакет документов и в электронном виде направят их в ФНС.

Госпошлина за регистрацию бизнеса при такой форме регистрации не взимается. При личной подаче документов на регистрацию ИП пошлина составляет 800 руб., ООО – 4 тыс. руб. После регистрации банк открывает клиенту расчетный счет в МКБ.

«Малый бизнес при выборе банка ориентируется на стоимость обслуживания и уровень сервиса. Именно поэтому мы осенью обновили тарифы по РКО для МСБ, а также постоянно работаем над улучшением сервисов для бизнеса», — отметил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов Александр Зуев.

7 сентября 2020 г. МКБ запустил четыре новых тарифа РКО для МСБ.

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