Спецпроекты

Commvault назначила нового VP по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Commvault объявила о назначении Джейми Фаррели (Jamie Farrelly) на пост вице-президента по партнерской сети и альянсам в регионе EMEA.

На новой должности Джейми Фаррелли будет руководить работой подразделения Commvault EMEA Partner Organization, акцентируясь на внедрении лучших практик привлечения партнеров в канал, реализации глобальных программ и выполнении планов маркетинговой поддержки партнеров.

Фаррелли принес с собой в Commvault богатый опыт и экспертизу, накопленные за 20 лет работы в различных компаниях-вендорах и дистрибьюторах, от глобальных мультинациональных корпораций до стартапов. До прихода в Commvault он занимал такую же должность в компании Veritas Technologies. Фаррелли великолепно разбирается в особенностях работы на рынке, хорошо знает конкурентные преимущества продуктовой линейки Commvault и возможности ее продвижения, и это позволит ему добиться максимального роста бизнеса и прибыльности партнеров Commvault.

«У Commvault есть все, что нужно ее партнерам для получения дополнительной прибыли, включая персонал, техническую экспертизу и стратегию развития бизнеса, поэтому компания обладает великолепным потенциалом для завоевания рынка. Я очень рад возможности присоединиться к замечательной команде Commvault, - заявил Фаррелли. - У нас очень сильные команды во всех секторах, мы предлагаем сервис Metallic, устанавливающий стандарт перспективного рынка технологий BaaS, и самую обширную продуктовую линейку из доступных сегодня на рынке. Все наши партнеры рассматривают сотрудничество с Commvault как важный элемент стратегии развития своего бизнеса в нынешних условиях массового перехода на удаленный режим работы».

Фаррелли стал членом команды руководителей Commvault в EMEA, возглавляемой вице-президентом компании по региону EMEA Марко Фаницци (Marco Fanizzi). Назначение Фаррелли, как и недавнее назначение Джона Тавареса (John Tavares) вице-президентом по глобальной партнерской сети и альянсам, свидетельствует о стремлении компании адаптировать и внедрить на локальных рынках лучшие глобальные практики.

«Для успешного сотрудничества с дистрибьюторами, системными интеграторами, партнерами по альянсам и сервис-провайдерами мы продвигаем свои продукты и решения только через непрямые продажи. Экспертиза Джейми и его качества настоящего лидера нужны нам для расширения, ускорения роста и улучшения качества взаимодействия с нашими партнерами, - отметил Фаницци. - Экспертиза, которую Джейми принес в компанию, в комбинации с клиентоориентированным подходом нашей команды в EMEA позволит нам не только предоставить заказчикам возможность извлечь самую ценную для бизнеса информацию из своих данных, но и вывести на новый уровень сотрудничество с нашими партнерами и продуктивность взаимодействия с ними, а также создать новые возможности для совместного развития бизнеса».

Другие материалы рубрики

Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль»

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

Технологии, которые не дожили до 2021

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам