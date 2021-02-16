Присутствие Skysmart на рынке дополнительного образования выросло в 2,6 раза

Онлайн-школа для детей и подростков Skysmart, часть Skyeng, выросла в 2 раза и заняла 15% рынка школьного онлайн-образования в 2020 году. При этом спрос на уроки по английскому языку вырос в 2,4 раза, а по математике — в 4. В текущем году Skysmart намерена укрепить свою позицию и увеличить занимаемую долю до 20%, с ориентиром вырасти до 40% к концу 2025. Компания инвестировала 300 млн рублей на развитие инновационных решений в детских продуктах.

«В начале 2020 у нас было только 2 предмета для детей и подростков - английский язык и математика. К концу года - все школьные предметы с 1 по 11 класс. Этому помог запуск в апреле в партнерстве с ГК «Просвещение» интерактивной рабочей тетради Skysmart с возможностью автоматической проверки домашних заданий по разным предметам. Нам удалось быстро отреагировать на ситуацию и сложности, с которыми столкнулась система общего образования при переходе на дистант. За 10 месяцев аудитория сервиса выросла, и сегодня им пользуются более 183 тысяч учителей и 5 млн школьников, выполнивших уже более 26 млн домашних заданий. Осенью 2020 мы также запустили новый формат онлайн-обучения - параллельные уроки. Аналогов такого обучающего онлайн-формата в России сегодня нет», - комментирует Влада Каменкова, руководитель бизнес-вертикали Skysmart.

В первую очередь, росту способствовало увеличение интереса родителей и школьников к дополнительному образованию онлайн из-за пандемии. Вынужденный переход на «удаленку» потребовал от родителей много сил и времени для организации учебных процессов на дому. Это привело к увеличению числа запросов на репетиторов по разным предметам. Сейчас Skysmart проводит в месяц около 270 тыс. уроков в разных форматах: индивидуальные, групповые и параллельные занятия. По прогнозам онлайн-школы, к концу 2021 число учеников должно вырасти в 1,6 раз.

Для Skyeng, некогда только онлайн-школы английского языка, Skysmart является одним из главных драйверов роста. Поэтому основные инвестиции компании в 300 млн рублей направлены на развитие инновационных решений именно в детских продуктах. Это подразумевает запуск новых предметов во всех удобных для ребенка форматах (индивидуальные, групповые, параллельные занятия и селф-стади) на интерактивных тренажерах. В разработке два специальных мобильных приложения: первое позволит родителям оперативно решать любые вопросы, связанные с обучением детей, а школьникам - делать домашнее задание и заниматься с преподавателем в любое время и в любом месте. Постановка целей ученика и отслеживание его прогресса все также остается ключевым фокусом для развития компании. Поэтому все решения Skysmart направлены на то, чтобы процесс обучения оставался увлекательным, и ребенок понимал практическое применение каждого предмета в реальной жизни. В 2021 году эксперты компании прогнозируют продолжение роста рынка онлайн-образования и оценивают сегмент дополнительного школьного обучения в 150-160 млрд рублей.