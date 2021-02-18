Спецпроекты

Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о покупке чешской компании Akcenta Cz a.s. (Akcenta) — валютного и платежного оператора. По условиям сделки, RBI выкупит 70% акций Akcenta, а остальные 30% будут приобретены чешской дочкой RBI — Raiffeisenbank a.s. Сделка будет закрыта к концу мая 2021 г. после получения одобрения регулирующих органов.

Приобретение Akcenta — один из шагов по реализации стратегии RBI, направленной на достижение лидирующего положения на валютном рынке Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Сейчас около 75% операций на нем приходится на банки, остальные 25 % — на небанковские кредитные организации, такие как Akcenta.

«Мы стремимся увеличить наше присутствие в обоих сегментах. Приобретение Akcenta идеально вписывается в нашу стратегию как с точки зрения расширения бизнеса, так и в рамках развития нашего цифрового направления за счет использования опыта успешного, прорывного участника рынка», — сказал Лукаш Янушевский, член правления RBI, курирующий рынки капитала и инвестиционно-банковские операции.

Akcenta предлагает услуги по конвертации иностранной валюты, хеджированию операций и другие платежные сервисы малому и среднему бизнесу в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии и Германии. Всего у компании около 43 тыс. клиентов, из них более 20 тыс. – в Чехии. На конец 2020 г. общие активы компании составили около 93 млн евро, общий объем клиентских транзакций за год — чуть менее 7 млрд евро.

Akcenta будет тесно взаимодействовать с существующим валютным и платежным бизнесом RBI, однако компания не будет интегрирована в группу. «Такой подход позволяет нам использовать синергию, сохраняя при этом гибкость Akcenta и ее динамичный рост», — отметил Янушевский.

Другие материалы рубрики

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов

Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

Facebook заблокировал СМИ целого континента

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Показать еще

Наука

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам