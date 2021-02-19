Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures

Управляющая компания Fort Ross Ventures объявляет о присоединении к команде в качестве старшего венчурного партнера фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund Николая Давыдова, со-основателя и бывшего управляющего партнера Gagarin Capital и компании Cherry Labs.

Николай Давыдов также станет инвестором фонда и будет участвовать в поиске новых инвестиций и управлении портфелем третьего по счету фонда под управлением Fort Ross Ventures, направленного на инвестиции в стартапы на ранних стадиях: Раунд А и посевная стадия. Николай будет фокусироваться на инвестициях в компании с русскоязычными основателями, растущих на международных рынках.

Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures, отметил: Самое главное, во что может и должен инвестировать хороший венчурный фонд — это люди. Именно люди ищут компании и именно люди делают инвестиции и помогают стартапам становиться лучше и расти. Мы собираем команду самых талантливых и неординарных людей, способных анализировать настоящее, прогнозировать будущее, делать отличные инвестиции и растить сильные команды. Мы очень рады, что Fort Ross Ventures выбирают такие сильные профессиональные инвесторы, как Николай Давыдов. Я уверен — его опыт усилит команду и поможет фонду развиваться с еще более стремительной скоростью».

Николай Давыдов, старший венчурный партнер Fort Ross Ventures, сказал: «Я очень рад возможности поработать и инвестировать вместе с командой Fort Ross Ventures, которая смогла за короткий срок стать одним из немногих венчурных фондов с российскими корнями, по-настоящему заметных на инвестиционном ландшафте Кремниевой Долины. Я верю, что экспертиза партнеров и их стратегическое видение могут принести большую пользу предпринимателям и буду рад им в этом помогать».

Николай Давыдов имеет более чем 13-летний инвестиционный и предпринимательский опыт, последние 6 лет занимался инвестициями в компании в сферах искусственного интеллекта и машинного обучения на стадии seed, а также развивал со-основанный им стартап в области компьютерного зрения Cherry Labs. За плечами Николая сделки с Facebook и Google, а также совместные инвестиции с ключевыми инвесторами Кремниевой Долины. В 2016 году Николай был назван инвестором года по версии РБК. Сейчас Давыдов совместно с супругой работает над венчурной студией Davidovs.com, в рамках которой они работают над новыми продуктами и стартапами, инвестируют, и занимаются импакт и благотворительными проектами.