Спецпроекты

В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»

Бизнес Кадры

С 25 февраля по 3 марта 2021 г. на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой “Техноград”». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до 27 февраля включительно жители столицы смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

С 25 февраля по 1 марта включительно эксперты отберут лучшие предложения, затем 2 и 3 марта за них проголосуют пользователи платформы. Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы.

«В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем — по числу главных образовательных треков “Технограда”. Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичей приглашают обсудить современные форматы профориентации и интересные им направления предпринимательской деятельности, перспективные профессии, наиболее востребованные со стороны работодателей навыки и многое другое.

«С момента открытия в сентябре 2018 г. “Техноград” провел более тысячи профориентационных и образовательных курсов. Здесь представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям, а также специальностям будущего. Кроме того, комплекс организует тематические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



Другие материалы рубрики

У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange

Экс-сотрудников ФСБ посадят на долгие годы за взятки в биткоинах

100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»

Сбербанк даст $500 млн на строительство крупнейшего ЦОДа в Европе

Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку

Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован за взятки в нацпроекте «Цифровая экономика»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Боремся с туннельным синдромом: чем заменить мышь?

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Техноблог

Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам