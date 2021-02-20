В Москве стартует краудсорсинг-проект «Мой «Техноград»

С 25 февраля по 3 марта 2021 г. на платформе crowd.mos.ru пройдет краудсорсинг-проект «Мой “Техноград”». Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, до 27 февраля включительно жители столицы смогут предложить идеи по новым направлениям обучающих программ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

С 25 февраля по 1 марта включительно эксперты отберут лучшие предложения, затем 2 и 3 марта за них проголосуют пользователи платформы. Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы.

«В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем — по числу главных образовательных треков “Технограда”. Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичей приглашают обсудить современные форматы профориентации и интересные им направления предпринимательской деятельности, перспективные профессии, наиболее востребованные со стороны работодателей навыки и многое другое.

«С момента открытия в сентябре 2018 г. “Техноград” провел более тысячи профориентационных и образовательных курсов. Здесь представлены программы, посвященные более чем 40 востребованным на рынке труда профессиям, а также специальностям будущего. Кроме того, комплекс организует тематические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.