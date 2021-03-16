«Сколково», Astrazeneca и клиника «Хадасса Москва» поддержат стартапы в области цифровой медицины

Фонд «Сколково» и биофармацевтическая компания Astrazeneca при участии «Ростелекома» и GE Healthcare объявили о старте акселерационной программы «Лаборатория инноваций iLAB» для стартапов, работающих в области цифровой медицины. Медицинский центр «Хадасса Москва» выступит в роли эксперта по оценке перспективности и реалистичности применения предложенных решений в реальной медицинской практике. Прием заявок продлится до 31 марта 2021 г.

Программа предназначена для поиска, отбора и адаптации перспективных проектов в области цифровой медицины под задачи корпораций и для развития продуктов, которые улучшат качество жизни пациентов и сделают работу врачей более эффективной. К участию приглашаются инновационные компании с собственной разработкой не ниже уровня MVP (минимально жизнеспособный продукт), имеющие необходимые лицензии и патенты, а также сформированную команду.

Заявки принимаются по следующим направлениям: биофарма: цифровые решения в области выявления, диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек, бронхиальной астмы, сахарного диабета; системы поддержки принятия врачебных решений; системы маршрутизации и поддержки пациентов; другие цифровые решения для врачей и пациентов в указанных нозологиях; поддержка врачей и пациентов в условиях пандемии; онкология: ранняя диагностика рака; цифровые решения в области выявления (скрининга) и диагностики рака легкого, рака молочной железы, рака яичников, рака поджелудочной железы, рака простаты, хронического лимфоцитарного лейкоза и мантийноклеточной лимфомы; системы поддержки принятия врачебных решений; системы маршрутизации и поддержки пациентов; решения для сбора и анализа данных о пациентах; поддержка врачей и пациентов в условиях пандемии.

В финал выйдут 10 стартапов, которые представят свои решения менторам и экспертам. До пяти лучших проектов получат возможность пройти акселерационную программу iLAB. Победители будут в индивидуальном режиме работать с менторами компании «Астразенека», а также по результатам диагностики с наставниками из других индустриальных компаний, венчурных фондов и исследовательских организаций. Стартапы смогут получить обратную связь от врачей и пациентов. При успешном прохождении акселерационной программы у них будет возможность запустить совместный пилот с индустриальными партнерами проекта iLAB.

Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», сказала: «Мы собрали компетенции фонда “Сколково”, научно-технологическую и отраслевую экспертизу индустриальных партнеров, а также клиническую экспертизу медицинского центра “Хадасса Москва” для доработки инновационных решений цифровой медицины под потребности врачей и пациентов. Очень надеемся, что технологии, с которыми молодые инновационные компании будут участвовать в акселераторе, смогут решить важные задачи для системы здравоохранения и качественно изменят жизнь пациентов не только в нашей стране, но и во всем мире».

Анна Бращенкова, медицинский директор «Биофарма», «Астразенека» в России и Евразии, сказала: «“Астразенека” ведет активную работу в сфере инноваций в медицине и фармацевтике. Мы не только ищем и находим перспективные решения и прорывные разработки, но и помогаем воплощать их в жизнь. Три года подряд “Астразенека” проводила программу “Акселератор”, поддерживая перспективные стартапы в области здравоохранения. Сегодня мы выводим проект на новый уровень, запуская вместе с партнерами “Лабораторию инноваций iLAB”. Мы верим, что глубокая научная экспертиза “Астразенека” позволит вести работу со стартапами более прицельно и выведет ее на качественно новый уровень. Уверена, что совместными усилиями мы придадим импульс развитию инновационных решений, которые станут “завтрашним днем” для всей индустрии».

Янина Сартисон, глава израильской клиники «Хадасса Москва», сказала: «Наш медицинский центр в “Сколково” – российский филиал авторитетной университетской клиники “Хадасса” в Иерусалиме, которая каждый год принимает более миллиона пациентов и проводит более тысячи клинических исследований. Топ-менеджмент клиники “Хадасса Москва” станет центром экспертизы при отборе кандидатов в iLab. В рамках работы акселератора мы будем помогать оценивать жизнеспособность бизнес-модели проектов и потенциал для применения в клинической практике».

Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома», отметил: «“Ростелеком” уделяет большое внимание растущему сектору цифровизации здравоохранения. Для того чтобы наша компания могла успешно выполнять роль цифрового партнера для этой важной отрасли, нам необходимы самые передовые решения “на стыке” между информационными и медицинскими технологиями. Генераторами и носителями таких решений могут и должны стать участники “Лаборатории инноваций iLAB”, в сотрудничестве с которыми мы рассчитываем расширить спектр представляемых нами на рынке цифровых медицинских сервисов. С нетерпением ждем начала конкурсного отбора».

Владимир Черняев, директор по работе с ключевыми клиентами, GE Healthcare в России/СНГ, отметил: «GE Healthcare более века создает инновационные решения для здравоохранения. Сегодня, чтобы производить высокотехнологичное оборудование, нам приходится иметь дело с колоссальным объемом данных, которые необходимо хранить и обрабатывать, используя цифровые технологии. Мы верим, что реализация данных задач невозможна без активного вовлечения и сотрудничества между всеми участниками медицинской индустрии. Мы рады поддержать акселератор iLab для российских стартапов и поделиться нашей глобальной экспертизой. Убеждены, что совместно с участниками проекта мы сможем внести важный вклад в цифровизацию здравоохранения в России и повысить доступность качественной помощи для тысяч пациентов».

Программа акселератора: прием заявок: до 31 марта 2021 г.; оценка заявок и диагностика стартапов: до 15 апреля 2021 г.; финал конкурсного отбора и презентация проектов: до 15 апреля 2021 г.; акселерация проектов: апрель – сентябрь 2021 г.; демо-день: октябрь 2021 г.