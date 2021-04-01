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«Пятерочка» ищет тиктокера

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Торговая сеть «Пятерочка» разместила вакансию тиктокера на Headhunter. Новый сотрудник займется развитием HR-бренда компании в социальной сети.

Кандидат станет амбассадором HR-бренда, инфлюенсером и лицом официального аккаунта «Пятерочки» в TikTok. Новому сотруднику предстоит генерировать идеи и предложения по развитию аккаунта в популярной соцсети: придумывать сценарии и снимать креативные ролики о работе в «Пятерочке» в разных регионах. На вакансию рассматривают как внешних, так и внутренних кандидатов: действующие сотрудники сети также могут претендовать на эту должность. Прислать свой отклик могут соискатели из любого города.

Создание новой вакансии – это следующий этап развития проекта «Агенты HR бренда» компании, в результате которого уже создана собственная лояльная блогерская сеть: агенты из числа сотрудников первыми узнают и транслируют новости о работе в компании в социальных сетях. Теперь «Пятерочка» создает TikTok-сообщество своих сотрудников.

«Сегодня мы разместили вакансию мечты, и это не первоапрельская шутка – мы действительно ищем в команду тиктокера. С его приходом мы активно начнем развивать еще один мощный канал взаимодействия с аудиторией, покажем, что современный ритейл – это драйв и креатив, сфера, где можно пробовать воплощать свои смелые идеи и предлагать нестандартные решения. Новому сотруднику мы даем возможность самореализации в одной из крупнейших компаний страны, актуальной и технологичной, свежие перспективы, развитие и участие в интересных проектах», – отметила начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятерочка» Наталья Белоусова.

Поиск нового сотрудника продлится в течение месяца. Кандидат должен быть артистичным и фотогеничным, ответственным и инициативным, хорошо чувствовать тренды и находить интересные темы, отлично разбираться в работе TikTok, быть способным самостоятельно и быстро принимать решения. Также соискателю необходимо приложить в сопроводительном письме ссылку на свой профиль в TikTok и приготовиться выполнить тестовое задание.

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