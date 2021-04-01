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Спрос на дорогие смартфоны в I квартале 2021 года вырос на 70% на фоне интереса к iPhone 11

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Группа «М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на смартфоны в I квартале 2021 г. Повышенным интересом у россиян пользуются флагманские смартфоны стоимостью от 50 тыс. руб., спрос на такие устройства вырос на 70% в натуральном выражении до порядка 1 млн штук и на 85% в деньгах – до 75 млрд руб. относительно I квартала 2020 г. Впервые флагманские модели заняли около 50% продаж российского рынка смартфонов в денежном выражении, бестселлером по итогам января-марта 2021 г. стала линейка iPhone 11.

Рынок смартфонов в России в I квартале 2021 г. прибавил более 20%, достигнув около 155 млрд руб. Всего в январе-марте было продано более 6,5 млн девайсов. «М.Видео-Эльдорадо» продолжает демонстрировать опережающую рынок динамику роста – продажи группы выросли почти на четверть.

По итогам I квартала 2021 г. продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона показали наиболее высокую позитивную динамику. Спрос увеличился на 70% в штуках и 85% в деньгах. В результате доля устройств дороже 50 тыс. руб. увеличилась в штуках вдвое до 15% от общего объема продаж, в деньгах приблизилась к 50%.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка сказал: «Группа продолжает укреплять лидерские позиции в активно растущем телеком-сегменте – каждый четвертый флагманский девайс был приобретен в «М.Видео» или «Эльдорадо». Мы видим, что при приобретении техники клиенты все больше ориентируются на комфортные онлайн-инструменты выбора и покупки в сочетании с возможностью протестировать девайс лично – порядка 85% пользователей так или иначе задействует магазины при выборе техники. Важным аспектом становятся персональные предложения. Мы также отмечаем растущий интерес к программам, позволяющим конвертировать старое устройство в скидку при покупке нового. В I квартале программой trade-in воспользовались вдвое больше клиентов, чем годом ранее. Доля продаж флагманов в рассрочку сохраняется на уровне 40%».

Самым продаваемой линейкой смартфонов в январе-марте 2021 г. на российском рынке, с учетом моделей со всеми объемами памяти, оказался iPhone 11 от Apple, на втором месте – Samsung Galaxy A12, на третьем – Xiaomi Redmi 9A.

В целом самым популярным производителем смартфонов по итогам I квартала стал Samsung. На одну строчку по сравнению с прошлым годом переместился китайский бренд Xiaomi и занял второе место. На одну позицию в рейтинге также поднялась компания Apple. Четвертую и пятую строчку заняли соответственно Honor и Huawei. Совокупная доля пяти наиболее популярных брендов продолжает превышать 80% от общего количества штучных продаж. По выручке продолжает уверенно лидировать Apple.

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