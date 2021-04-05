НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей

Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания НТЦ «Хайтэк», до 2022 г. инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн руб. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в марте этого года. Она специализируется на разработках в области унифицированных коммуникаций и искусственного интеллекта. На площадке ОЭЗ в Печатниках предприятие реализует проект по созданию и выводу на рынок программно-аппаратных комплексов для видеоконференцсвязи. Общий объем инвестиций к 2022 г. достигнет 40 млн руб.», - отметил руководитель ведомства.

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, новый резидент работает в Печатниках с 2018 г.

«Разработки предприятия призваны заменить зарубежные платформы и терминалы для видеоконференцсвязи, используемые на данный момент российскими предприятиями, медицинскими и образовательными учреждениями, а также органами исполнительной власти. Сейчас коэффициент локализации производства уже достигает порядка 60%», - отметил он.

Как отмечает генеральный директор НТЦ «Хайтэк» Алексей Алясев, статус резидента дает возможность стать полноправным участником технологического сообщества, которое сформировано в особой экономической зоне Москвы.

«Преференции в ОЭЗ «Технополис «Москва» позволят снизить налоговую нагрузку. Сэкономленные средства наша компания сможет инвестировать в новые разработки, в том числе в области коммуникаций для дистанционного общения, что стало особенно актуальным в последнее время», - отметил Алясев.

НТЦ «Хайтэк» - R&D-центр, на базе которого ведутся прикладные исследования, разработка ряда продуктовых направлений в сферах унифицированных коммуникаций, включая специализированные версии продуктов для силовых ведомств, и искусственного интеллекта.

Всего в кластере информационно-коммуникационных технологий в особой экономической зоне столицы размещены более 20 высокотехнологичных компаний. Они занимаются разработкой ИТ-решений для хранения, передачи и защиты информации, а также производством специализированного оборудования.