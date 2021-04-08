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DEEP объявила о новых назначениях в топ-менеджменте

Бизнес Кадры

Dentsu Entertainment Eurasia Partners (DEEP), дочерняя компания Dentsu Group, объявила о новых назначениях в составе топ-менеджмента. С 8 апреля 2021 г. приступает к работе новый CEO DEEP Роман Антоненко, который до этого занимал пост коммерческого директора телекомпании НТВ (2017-2021 гг.). На новой должности Роман Антоненко займется вопросами стратегического развития и операционного управления, в том числе, выходом на новые перспективные рынки. Михаил Вощинский, ранее контролировавший запуск DEEP в качестве CEO, войдет в совет директоров компании.

«Я очень верю в идею бизнеса DEEP и его потенциал. У нас большие перспективы на рынках в России и в соседних странах. Компетенции глобального Dentsu плюс успешный опыт в медиа нашей команды позволяет ставить перед компанией очень амбициозные цели. Михаил Вощинский с командой запустили бизнес DEEP в прошлом году, несмотря на все сложности и ограничения. Задача, стоящая перед нами теперь – развить успех существующих направлений деятельности и одновременно запустить новые проекты на новых территориях, не только в России, но и соседних странах», – сказал CEO DEEP Роман Антоненко.

Компания DEEP была создана в 2020 г. как совместное предприятие Dentsu Group Inc. и OKS Group. Благодаря сочетанию глобального присутствия и диверсификации бизнеса Dentsu Group в Японии DEEP может выступать партнером для любых японско-российских деловых связей и культурного обмена. Миссия DEEP – быть катализатором изменений и создавать добавленную ценность отдельным индустриям и экосистемам, наполняя их умными решениями и технологиями.

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