Спецпроекты

МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно

Бизнес Кадры Облака

МТС организовала комплекс удаленных рабочих мест для учащихся инженерного класса Департамента образования и науки города Москвы при Московском институте электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Комплекс удаленных рабочих мест с доступом к ИТ-инфраструктуре университета позволит учащимся сдавать экзамены в режиме онлайн.

Решения облачного провайдера МТС обеспечили удаленный доступ более 700 школьникам из более 100 школ, которые в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» углубленно изучают современные методы математического и компьютерного моделирования и осваивают на практике инструменты работы с 3D-моделированием, компьютерной и инженерной графикой.

Для удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре университета – программному обеспечению и приложениям – провайдер CloudMTS выделил и настроил ресурсы VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – виртуальных рабочих мест. Специалисты цифрового блока НИУ ВШЭ установили специализированное прикладное лицензионное программное обеспечение и совместно с провайдером передали протестированное решение в одно из крупнейших подразделений НИУ ВШЭ – Московский институт электроники и математики (МИЭМ), на базе которого проходит обучение в инженерном классе.

Технологии VDI позволяют реализовывать ежедневное автоматическое переключение аккаунтов удаленных рабочих мест под нужную дисциплину и разных пользователей, благодаря чему вуз может сократить расходы на проведение экзаменов более чем в 10 раз.

«Наш вуз ведет активную образовательную и исследовательскую деятельность по самым востребованным направлениям. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса мы концентрируемся на онлайн-решениях и создании единых виртуальных пространств. Накануне экзаменов коллеги из МИЭМ НИУ ВШЭ обратились к нам с просьбой организовать дистанционную аттестацию участников проекта «Инженерный класс в московской школе». Благодаря технологии виртуальных рабочих мест мы смогли обеспечить удаленную сдачу экзаменов по направлениям, требующим доступа к специальному программному обеспечению», ꟷ сказал директор по информационным технологиям НИУ ВШЭ Борис Линецкий.

«Привычные форматы коммуникаций и работы, в том числе в образовательной сфере, претерпели значительные изменения. Образовательным учреждениям важно внедрять современные практики и технологии для непрерывности обучения. Мы в короткие сроки обеспечили коллег из ВШЭ облачными сервисами, которые помогают сдавать экзамены в дистанционном формате. Старшеклассники получают удаленный доступ к программному обеспечению, которое требуется для проверки специализированных знаний и навыков», ꟷ отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

НИУ ВШЭ стал участником проекта Департамента образования и науки города Москвы «Инженерный класс в московской школе» в 2017 г. В рамках проекта университет реализует дополнительные образовательные программы для учащихся 9-11 классов, организовывает инженерные соревнования и хакатоны, проводит семинары и открытые лекции. Университет имеет сеть из более чем 50 партнерских школ в Москве. Занятия проводятся по таким направлениям как «Разработка приложений с использованием дополненной реальности», «Школа практической робототехники», «3D-моделирование в программе 3Ds Max».

Сервисы МТС по организации виртуальных рабочих мест можно подключить в течение нескольких дней, заявка оформляется на сайте провайдера. Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы.



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