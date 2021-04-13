Спецпроекты

Nvidia анонсировала проекты в сфере здравоохранения

Бизнес Техника

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в рамках открытия ежегодной Nvidia GPU Technology Conference сделал ряд анонсов по теме искусственного интеллекта (ИИ), ускоренных вычислений, анализа данных и виртуального взаимодействия.

В частности, он сообщил, что Nvidia начинает сотрудничество со Schrödinger для ускорения разработки лекарств во всем мире Сотрудничество позволяет гигантам фармацевтической отрасли и биотехнологическим стартапам использовать платформу Schrödinger Computational Drug Discovery Platform на базе систем Nvidia DGX и библиотек Nvidia Clara Discovery.

В рамках стратегического партнерства со Schrödinger используются системы Nvidia DGX A100 для повышения скорости и точности вычислительной платформы разработки лекарств Schrodinger и обеспечения быстрой и точной оценки миллиардов молекул для потенциального создания терапевтических средств.

Компании проведут оптимизацию программной платформы Schrödinger, предназначенной для моделирования и прогнозирования свойств новых молекул, под систему Nvidia DGX SuperPOD, построенную на базе Nvidia DGX A100 и сетевых решений Nvidia InfiniBand HDR.

Работа включает в себя физически корректное моделирование в наборе продуктов Schrödinger, а также поддержку Nvidia Clara Discovery - набор фреймворков искусственного интеллекта, приложений и предварительно обученных моделей для передовой разработки лекарств. Кроме того, компании будут сотрудничать в области научных и исследовательских достижений для дальнейшего развития физически корректных вычислений и машинного обучения для разработки лекарств.

Также был анонсирован старт сотрудничества Nvidia с Astrazeneca и Университетом здравоохранения Флориды для ускорения разработки лекарств с помощью ИИ. Nvidia Clara Discovery предоставляет исследователям инструменты, необходимые для более быстрой разработки перспективных фармацевтических препаратов.

Nvidia сотрудничает с Astrazeneca над генеративной моделью искусственного интеллекта на основе трансформера для химических структур, используемых при разработке лекарств. Это будет один из первых проектов, запущенных на Cambridge-1, крупнейшем суперкомпьютере Великобритании. Модель будет иметь открытый исходный код, будет доступна исследователям и разработчикам в каталоге программного обеспечения Nvidia NGC и ее можно будет разворачивать на платформе Nvidia Clara Discovery для компьютерной разработки лекарств.

Модель разработки лекарств, получившая название MegaMolBART, предназначена для использования в прогнозировании реакций, молекулярной оптимизации и первичной молекулярной генерации. Она основана на модели трансформера MolBART от Astrazeneca и обучается на базе данных химических соединений ZINC с использованием фреймворка Nvidia Megatron, чтобы обеспечить масштабное обучение на суперкомпьютерной инфраструктуре.

«Так же, как языковые модели ИИ изучают отношения между словами в предложении, мы хотим, чтобы нейронные сети, обученные на данных молекулярной структуры, могли изучать отношения между атомами в реальных молекулах, - сказал Ола Энгквист (Ola Engkvist), глава отдела по молекулярным продуктам ИИ, открытиям и исследованиям в Astrazeneca. - После разработки эта модель НЛП будет иметь открытый исходный код, что даст научному сообществу мощный инструмент для более быстрой разработки лекарств».

Наконец, Nvidia объявила о том, что Carestream Health и стартапы разрабатывают медицинские инструменты с искусственным интеллектом с помощью комплекта разработчика Nvidia Clara AGX. Доступный уже сейчас комплект разработчика ускоряет разработку инструментов искусственного интеллекта, таких как хирургические устройства, микроскопы, эндоскопы и ультразвук.

Carestream Health, ведущий производитель систем медицинской визуализации, исследует возможность использования Nvidia Clara AGX - встроенной платформы искусственного интеллекта для медицинских устройств - при разработке функций на базе ИИ для однокадровых и потоковых рентгеновских приложений.

Общедоступный комплект разработчика Nvidia Clara AGX ускоряет разработку программно определяемых инструментов, таких как микроскопы, ультразвук и эндоскопы.

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