SAP анонсировала результаты первого квартала 2021 года, повысив прогноз на год

SAP представила предварительные финансовые результаты первого квартала 2021 года, завершившегося 31 марта 2021 года. Облачная выручка увеличилась на 7% (по МСФО) и на 13% (не по МСФО в постоянной валюте).

Выручка от лицензий на ПО выросла на 7% (по МСФО) и на 11% (не по МСФО в постоянной валюте), продемонстрировав самый активный рост за пять лет. Выручка от облачных услуг и ПО выросла на 1% (по МСФО) и на 6% (не по МСФО в постоянной валюте).

Операционная прибыль снизилась на 21% (по МСФО) и выросла на 24% (не по МСФО в постоянной валюте). Операционная маржа упала на 3,4 п.п. (по МСФО) и выросла на 4,9 п.п. (не по МСФО в постоянной валюте).

Прибыль на акцию увеличилась на 29% (по МСФО) и на 63% (не по МСФО в постоянной валюте). Повышен прогноз на год.

«Мы видим, что весь портфель решений активно растет, особенно хочу отметить новое предложение "RISE with SAP". Оно очень быстро превратилось в катализатор трансформации бизнеса клиентов. Наша экосистема, насчитывающая более 22 000 партнеров, а также мощный набор инновационных возможностей станут основой для стратегии на этот год, главная цель которой – стабильный рост в облачном бизнесе», - сказал Кристиан Кляйн, генеральный директор SAP SE.

«Первый квартал 2021 года стал уникальным во многих отношениях. У нас был самый высокий за последние пять лет прирост облачных заказов, а также самое значительное за 10 лет увеличение операционной прибыли и маржи. В среднесрочной перспективе быстрый рост облачного бизнеса позволит нам значительно повысить устойчивость компании и предсказуемость доходов» - отметил Лука Мучич, финансовый директор SAP SE.

Резко вырос новый облачный бизнес, успешным стал и старт предложения "RISE with SAP", которое стимулирует трансформацию бизнеса клиентов в облаке. Компания добилась значительных конкурентных преимуществ в области ERP, облачных продуктов и решений для цифровых цепочек поставок.

Несмотря на серьезное влияние карантинных ограничений на бизнес Concur, рост облачной выручки составил 13%, доходы от облачных решений SaaS/PaaS выросли на 24% (не по МСФО в постоянной валюте). Ожидается, что такие показатели позволят ускорить рост облачных доходов компании.

Во время кризиса COVID-19 компания SAP продолжает эффективно работать с клиентами благодаря встроенной стратегии виртуальных продаж и удаленного внедрения. Рациональный подход к найму персонала и дискреционным расходам позволил сэкономить средства, например, за счет сокращения расходов на поездки и административных расходов, благодаря проведению онлайн-мероприятий. Порядка 36 млн евро составили расходы в связи с отменой ежегодного оффлайн форума SAPPHIRE NOW и других мероприятий для клиентов, а также командировок. Эти факторы в сочетании с высокой эффективностью работы привели к значительному увеличению операционной прибыли и маржи (не по МСФО в постоянной валюте), которые значительно превысили рыночные ожидания.

SAP повысила прогноз на 2021 год, опираясь на планируемые высокие показатели нового облачного бизнеса, которые потенциально приведут к возобновлению роста доходов от облаков. Ожидается снижение доходов от лицензий на ПО в течение всего года по мере того, как все больше клиентов будут использовать предложение "RISE with SAP". Также предполагается, что ситуация с пандемией постепенно стабилизируется благодаря глобальным программам вакцинации, это приведет к улучшению мирового спроса во второй половине 2021 года.

Облачная выручка 9,2–9,5 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (2020: 8.09 млрд евро). Рост составит от 14% до 18% в постоянных валютах Предыдущий диапазон - 9,1-9,5 млрд евро в постоянных валютах. Облачный доход 23,4-23,8 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (2020: 23,23 млрд евро). Рост составит от 1% до 2% - в постоянных валютах. Предыдущий диапазон - 23,3-23,8 млрд евро в постоянных валютах.

Операционная прибыль 7,8–8,2 млрд евро не по МСФО в постоянной валюте (2020: 8.28 млрд евро), предполагается снижение от 1% до 6% в постоянных валютах. Доля предсказуемых доходов достигнет 75% (2020: 72%).