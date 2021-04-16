Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков

Количество сотрудников технологических центров Accenture в России превысило 700 человек.

Основной рост наблюдается среди специалистов, занимающихся разработкой программного обеспечения: системные аналитики, front-end/back-end разработчики, QA и DevOps инженеры. Кроме того, Accenture активно расширяет практики Big Data инженеров и аналитиков и разработчиков DWH.

«Спрос на наши услуги стабильно высокий. В связи с этим сохраняется потребность в опытных специалистах и существуют большие планы на рост штата в целом. В последнее время особенно актуальными стали такие направления, как кастомная разработка (уникальные решения, которые создаются под задачи конкретного заказчика) и аналитика данных – именно такой запрос мы чаще всего получаем от заказчиков», – сказал Дмитрий Горынин, руководитель технологического центра Accenture в Твери.

Для привлечения специалистов на рынке Accenture активно взаимодействует с ИТ-сообществами: организует совместные конференции, митапы и хакатоны. Работа с вузами в городах присутствия – один из приоритетов компании. Accenture обучает студентов и школьников программированию, проводит курсы, программы учебной практики, стажировки, а также программы переквалификации для преподавателей.

Напомним, технологический центр Accenture начал свою работу в Твери в 2007 г. Сейчас в нем работают более 500 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских и международных компаний. 3 сентября 2020 г. Accenture открыла технологический центр в Ростове-на-Дону. Всего в этой сети 50 центров, в которых работает более 250 тыс. человек по всему миру.

Во время периода самоизоляции компания проводила онлайн-обучение новых сотрудников.

«У нас есть наработанные обучающие программы для специалистов в зависимости от их экспертизы, нашим коллегам доступен также пул обучающих soft/hard-скилловых тренингов и сертификаций. За каждым новым сотрудником закрепляется ментор, который помогает погрузиться в проектную работу, а также более опытный коллега, который помогает развиваться карьерно и профессионально», – сказал Дмитрий Горынин.

По его словам, для погружения в единую культуру сети технологических центров Accenture проводит онлайн мероприятия для сотрудников по интересам: квизы, профессиональные митапы, лекции по научпопу, планирует провести кибертурнир и т.д.