Исследование SAP: инициативы по устойчивому развитию все еще сложно реализовать и масштабировать

SAP SE провела исследование Improving the Environment at Planetary Scale: A Survey of Business Drivers and Actions. В нем приняли участие 7,4 тыс. руководителей компаний из 19 стран и 16 отраслей промышленности. Были проанализированы шаги, которые предпринимает бизнес для сохранения окружающей среды, а также проблемы, возникающие в процессе работы в этом направлении.

Ключевые выводы исследования:

Основными направлениями для инвестиций являются инициативы, связанные с изменением климата, отходами, ресурсами и контролем за использованием материалов. Однако, как выяснили эксперты, до сих пор возникают определенные трудности в реализации подобных активностей и в их масштабировании

Наибольший процент респондентов (29%) отметили, что отраслевое регулирование является основной причиной инвестиций в решение экологических проблем. Однако 27% назвали в качестве весомой причины одобрение общественности, а еще 26% - риски для репутации компании

Еще одним важным мотивом, наравне с требованиями регулятора, становится отношение к экологическим проблемам генерального директора и совета директоров. Рост доходов и прибыли заняли второе место, свидетельствуя о том, что на меры по охране окружающей среды оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы

35% руководителей назвали главным препятствием для реализации планов по защите экологии неопределенность. Многим до сих пор не ясно как именно можно внедрить устойчивость в бизнес-процессы и ИТ-ландшафт. Еще 34% считают, что основная трудность - в согласовании предполагаемых действий с общей стратегией. А 33% опрошенных отметили, что в случае с такими инициативами крайне сложно доказать окупаемость инвестиций

Лишь 21% респондентов полностью удовлетворены качеством данных по проблемным экологическим направлениям, при этом они не уверены в том, что данные являются полными и охватывают требуемый объем

Даниэль Шмид, директор по устойчивому развитию SAP, сказал: «Результаты этого исследования показывают, что 83% компаний сейчас не верят в то, что воздействие на окружающую среду имеет существенное значение для их бизнеса. Но мы видим, что становится все больше потребителей, уделяющих большое внимание этичности, поэтому важно помочь предприятиям понять каким образом вопросы экологии влияют на их бизнес, преодолеть барьеры, о которых много говорится в исследовании, а также ускорить темпы работы по борьбе с изменением климата».